北京欢迎世卫专家团前来中国调查新冠肺炎疫情

世界卫生组织总干事谭德塞周日表示，由世卫组织率领的国际专家先遣团队已经启程前往北京，将协助调查中国的2019新型冠状病毒疫情。

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谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特发文指出，他刚在机场为世卫组织领导的2019新型冠状病毒国际专家访中代表团的先遣团队成员送行，这个团队由艾沃德（Bruce Aylward）博士率领。路透社报道指出，艾沃德博士是加拿大流行病专家。

路透社报导，谭德塞曾在一月底前往北京跟中国国家主席习近平及多位部会首长进行会谈，当时他与中方达成共识，世卫组织将派出一支国际专家团队前往中国。但耗了将近两个星期的时间，中国政府才批准了这个团队的成员名单，谭德塞仅透露是由艾沃德领导团队，但没有公布团队包含哪些专家成员。目前也不清楚这些专家要去中国哪些地方进行调查，也不清楚他们调查的主要项目和内容。

针对美国公卫专家能否参加世界卫生组织的联合专家考察组一事，中国国家卫健委与外交部今天表示，欢迎包括美国在内的多国专家参加联合专家的考察组。

美国公共卫生专家能否参与考察组赴中国实地瞭解疫情之所以会成为“议题”，是有传言称，美方想藉此探明位于武汉的P4实验室，是否制造“病毒生化武器”；不过，中方强调，今晚飞抵北京的是协调考察行程的“先遣组”。

中国国家卫生健康委员会新闻发言人、宣传司副司长米锋今天下午在“应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制”记者会上主动回应说，经中国与世界卫生组织

（WHO）协商一致，团组名称为“中国世卫组织联合专家考察组”。

他表示，此次考察的主要目的，是双方专家就当前疫情形势和防控情况进行深入交流，为中国及全球各疫情国下一步共同努力开展疫情防控提供意见建议。

米锋指出，世卫组织“先遣组”将抵北京，与中方就考察组的具体安排进行讨论。他特别强调“中方欢迎包括美国在内的多国专家参加联合专家的考察组”，相信经过各方共同商议、充分沟通后，将对考察组的在中国事宜做出合适的安排。

中国外交部发言人耿爽下午主持网上例行记者会时也回应提问说，中方始终本着公开、透明、负责任态度，与世卫组织和国际社会保持沟通、加强合作，共同维

护全球和地区公共卫生安全。

至于联合专家考察组的情况，他表示，世卫组织先遣组今天将抵北京，与中方就考察组的具体安排进行讨论；中方“欢迎包括美方在内的外国专家，参加联合专家考察组”。

谭德塞周日还警告，新冠状病毒可能在中国以外的地方加快传播速度，没有到过中国的让人也可能成为传染源。

另据中央社报道，世界卫生组织（WHO）2月11日至12日将邀全球400名专家举办论坛，聚焦聚焦有关新型冠状病毒（武汉肺炎）的新药、疫苗技术研发。世界卫生组织透露届时台湾将会以“线上”方式参加，疾病管制署积极争取能现场参与会议，卫福部疾管署今天透露已送出台湾专家名单供世卫审核，届时专家会以“台北”（Taipei）名义参加会议，无法公布专家名单及人数。

2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情已经蔓延到20多个国家，全球确诊病例多达4万多起，还有900多人丧命。 但绝大多数的确诊病例和死亡人数都在中国，中国境外的唯一死亡病例则发生在菲律宾。

另据中国外交部周一表示，截至2月10日8时，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒感染的肺炎，其中3人已治愈出院，两人死亡，22人正接受隔离治疗。

针对美国公卫专家能否参加世界卫生组织的联合专家考察组一事，中国国家卫健委与外交部今天表示，欢迎包括美国在内的多国专家参加联合专家的考察组。

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