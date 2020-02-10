中国大陆战机两度逾越台海中线 蔡英文指北京控制武汉疫情最要紧

中国大陆空军10日公布了轰六战机与歼-11逾越台海中线的照片。

台湾国防部表示，几架中国大陆战机周一短暂进入台湾领空，台方战机立即起飞拦阻。这是大陆军机24小时内两度逾越台海中线，大陆军方称这一演练针对台独势力“加紧谋独”而来，台湾总统蔡英文大陆批此举不但没有意义，更没有必要。台湾学者则分析北京此举是在转移疫情政治压力。

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台湾国防部表示，共军轰六等型军机周一当地时间上午10时许经巴士海峡进入西太平洋后，循原航线飞返驻地，期间曾短暂逾越海峡中线，台空军F-16战机立即升空对轰六进行监控，对方战机随即返回海峡中线以西空域。

中国大陆空军10日发布多张照片和一段视频，显示多架轰-6k轰炸机编队飞行、以及多架歼-11战斗机护航的画面，画面显示，所有轰炸机、战斗机都挂载了导弹武器。中国大陆东部战区新闻发言人称此举是“针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动”，声称“有能力挫败一切‘台独’分裂活动”。

台湾总统蔡英文则透过脸书提醒北京当局，选择在中国大陆发生武汉肺炎疫情的时候做军事动作毫无意义，中国政府该做的，是赶紧控制武汉肺炎疫情，才能缓解区域紧张状态。台湾立法院长游锡堃则批中共不懂东方文化，这样做非常不智，是把台湾越推越远。

中央社为此采访几位学者，受访学者都不排除中共是借军事力量转移国内政治压力。台湾智库咨询委员董立文认为，北京无视国内武汉肺炎疫情严峻，拯救国民才是真正问题，至今仍迷信枪杆子的力量，显见是黩武政权。

国民党立委陈以信则认为，北京此举不排除与赖清德访美有关，呼吁中共自我克制，在武汉疫情猖獗之际，两岸应共同以人民健康为首要考量。

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