习近平现身北京街道视察疫情

中共总书记习近平今天2月10日终于在北京街道小区现身。中国官媒发布他在北京安贞街道安华里小区视察的照片。今天恰逢世卫组织国际专家团队抵达北京开始调查武汉疫情。

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武汉新冠病毒爆发以来，习近平大部分时间处于隐身状态，除了在北京会见世卫总干事谭德塞和柬埔寨总理洪森。

据中国官媒新华社报道，习近平10日下午在北京调研，指导新冠肺炎疫情防控工作，首先来到朝阳区安贞街道安华里社区，了解基层一线疫情“群防群控”、“居民生活必需品保障供应”等情况，看望和慰问“社区居民”和“工作人员”。

从官媒公布的照片可见习近平带着口罩，接受测量体温，然后指点一块“安华里社区基本情况”的屏幕。一名戴口罩女子站在屏幕旁，10来名“口罩男”站在习的身后，其中依稀可辨国务院副总理刘鹤与中共北京市委书记的蔡奇。然后习近平移步外面，对十来个戴口罩的居民讲话。

另据财新网报道，习近平在视察安贞里之后，去了北京地坛医院，察看那里新冠感染者的诊疗情况，并通过视频连线武汉重症患者收治医院，听取中央指导组、湖北指挥部的汇报，慰问一线医务人员。随后，他前往朝阳区疾病预防控制中心，了解应急处置、流行病学调查、筛查报告和北京市疫情防控工作情况。据报道，北京市已录得337例新冠病毒确诊病例，包括两人死亡。

习近平首度公开在北京社区露面视察疫情，正值世卫组织国际专家团到访北京准备调查武汉疫情之际。习近平1月28日在北京人大会堂与世卫组织总干事谭德塞会面时曾表示，抗击武汉疫情，他一直在“亲自”指挥和“亲自”部署。

习近平本次亲自视察疫情的另一个大背景是武汉“吹哨人”李文亮医生带着“造谣者”的警方训诫，感染新冠病毒不幸殉职，引发全国舆情沸腾，许多中国人开始意识到封锁言论可以杀人，批评的矛头多指向当局封杀言论。

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