全球油价跌至一年来新低

受中国新冠疫情蔓延全球影响，在普遍忧虑情绪的笼罩下，周一油价继续滑落，布伦特原油价格跌至一年多以来的最低点。

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2月10日星期一，全球油价持续下跌， 4月交货的伦敦北海布伦特原油期货每桶价格跌至54.20美元，与上周五收盘价格相比，下跌了0.50%。纽约3月交货的原油期货下跌0.58%，每桶为50.03美元。

经过周末两日休市后，周一，布伦特原油价格跌至2019年1月以来的最低水平。

全球多重监管的欧洲知名外汇经纪商爱华（Avatrade）的一名分析师指出：出于对原油需求的忧虑，石油价格继续下滑。

法新社报道指出：作为全球最大的石油消费国，中国正在经受着新冠疫情的打击，最新数据显示，疫情造成的死亡人数已超过900人，确诊病例则超过4万人。而本周一开始，在家度春节长假的各方人士应陆续返回工作岗位。

武汉肺炎的传播引发的恐慌心理在很大程度上导致整个国家陷入停顿，许多城市继续实施旅行限制。

石油输出国组织（欧佩克）及包括俄罗斯在内的其他盟国，正在努力寻求一个变通的解决办法，以应对新冠疫情对能源需求的影响，从而引发了油价下跌。

报道引述阿尔及利亚能源部长周六披露的信息指出：经过数天时间的会议讨论之后，石油输出国组织下属的一个联合技术委员会(JTC)向该机构及其以俄罗斯为首的盟国提出建议，主张将减少石油产量的协议延长至2020年底，并进一步减少石油产量至今年第二季度末期。但是，俄罗斯方面却要求更多时间进行思考，以决定是否支持相关建议。据报道，联合技术委员会虽然不是决策机构，却是石油输出国组织的组成部分。

此外，关于原定于3月初举行的下次部长级会议的计划，目前也遭搁置。报道引述俄罗斯国家通讯社塔斯社周日披露的消息指出，阿塞拜疆能源部长沙巴佐夫认为：3月初举行下次部长级会议的可能性不大。

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