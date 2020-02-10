加拿大著名病毒学权威在肯尼亚突然死亡

加拿大著名病毒学权威人士弗兰克·普拉默（Frank Plummer）2月4日在肯尼亚开会时突然死亡。据加拿大广播电台法文网站（Radio-Canada） 2月5日发布的消息，这名加拿大顶级病毒学家的死因没有被公布。

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67岁的加拿大病毒专家弗兰克·普拉默当时在肯尼亚首都内罗毕参加一个有关艾滋病毒VIH和性病毒传染的年度研讨会。他是这次年会的主讲人之一。

加拿大广播电台法文网引述一位名叫拉里-杰尔蒙（Dr. Larry Gelmon）的医生说，弗兰克-普拉默倒下后，被送到医院，在医院被宣布死亡。

据加拿大电台介绍，弗兰克-普鲁默出生于加拿大曼省的温尼伯市。他在那里领导加拿大国家微生物学实验室（le Laboratoire national de microbiologie）很多年。他因在非洲的研究有助于理解艾滋病毒的传播，而获加拿大盖尔德纳奖（prix Canada Gairdner）。

另据一个中国微信网消息称，弗兰克-普鲁默也是国际调查武汉新冠病毒疫情的关键人士之一，他曾领导的加拿大P4实验室，也是中国学者邱香果夫妇被指控间谍罪的地点。

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