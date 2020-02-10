特朗普：新冠病毒疫情随天气转暖4月会消失

美国总统特朗普周一表示，他预期已造成900多人死亡的新型冠状病毒疫情会随着天气转暖在4月份消失。英国宣布新冠病毒构成公卫严重迫切威胁。英国将武汉湖北列疫区。

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美国总统特朗普周一在白宫表示，“病毒一般会在4月份消失”。特朗普说，“高气温会杀死这类病毒”，“这将是一件好事”。特朗普再次肯定北京面对疫情所作的努力。特朗普说，“我认为他们（中国）做的很好”。“我与习主席长时间通话，他很有信心”。

另据路透社报道，英国政府周一宣布，新型冠状病毒已对公共卫生构成严重迫切威胁，英国并宣布新措施阻止疫情扩散，包括指定两间医院，专门隔离来自受影响地区的人士，而受影响人士必须接受强制检疫，否则不准离开检疫地点。

英国卫生部称 ，“卫生大臣宣布新冠病毒感染或传播对公共卫生构成严重迫切威胁”。

英国新增4宗新型冠状病毒确诊个案，使英国确诊个案增至8宗。新增个案都曾与一名早前在法国确诊的英国患者接触。

英国航空公司应对中国新型冠状病毒疫情取消所有去中国的航班，直到3月底。

英航在上月已暂停去北京和上海的航班直到本月底。英航周一发出声明，宣布已取消所有往返北京和上海的航班直到3月31日。英航来回香港的航线不受影响，如常提供服务。英航正联络受影响航班的顾客，商讨作出合适安排，包括向其他航空公司订机票，全数退款或向英航订稍后日期的机位。

由于中国的病毒疫情持续，英国政府继续劝告国民，若非必要，不要去中国。

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