网上呼声：不要让陈秋实变成第二个李文亮

李文亮之死，许多中国人殇痛。现在，另外一位以公民记者身份报告武汉疫情真相的人，律师陈秋实失联了。人们呼吁，不要让陈秋实变成第二个李文亮，“请关注活着的吹哨人”。同时，已有人在白宫网站发起请愿，呼吁拯救陈秋实和敢于披露武汉疫情真相的武汉市民方斌。

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如果当局不要堵住李文亮的嘴，武汉疫情不至于蔓延到如此地步，今日或不至于近千中国人丧命，确诊人数正在突破四万大关，全中国陷于恐慌。李文亮被警方强行画押堵嘴，不久自己不幸感染新冠病毒，不治身亡，李文亮生前说过：“我觉得健康的社会不应该只有一种声音”，他的死引发舆情汹涌，要求言论自由的声音此起彼伏。人们形容他是“吹哨人”。

然而另一个说真话的人失联了。他就是律师陈秋实。大年三十，乘坐最后一趟高铁赶到武汉，他以公民记者的身份记录、报道武汉疫情，他希望尽力向外界提供这座被封闭的城市的真实情形。陈秋实通过发布在推特、YouTube上的视频，真实地记录了患者的处境和缺少医疗物资，许多人求救无门的情景，在武汉建立大规模隔离点之后，他警告可能会发生交叉感染。

一位匿名管理陈秋实推特帐户的紧急联络人表示，陈秋实于六日十五时左右最后一次与他联系，表示准备当天去方舱医院采访，当日傍晚，电话已无人接听。现在，他彻底失联了!

次日，他的朋友、格斗健将徐晓冬告诉外界，陈秋实的母亲告诉他，接到青岛国宝电话，秋实已被强制隔离，但他们不告诉隔离地址。陈秋实的母亲请求徐晓冬帮助。

因李文亮逝世处在悲悯中的许多人对这一消息感到震动。署名啸男的作者写道：“我们刚刚失去吹哨人李文亮医生，我们必须要关注活着的吹哨人陈秋实”。他呼吁人们关注他，寻找他，为他吹哨，不要让他成为恶政的献祭。

在微博上，毛一复写道：“把秋实还给我们，把真相传递出来”。Cecyhoney表示：“我们暂且不用去细究陈秋实是怎样的一个人，仅是他作为一个公民，到底有没有发声的权利这点上，政府就输理了。富强民主自由天天挂在嘴边，天天号召文化自信，那么国家有没有一点自信呢？连年轻人发表意见的权利都不可以给吗？”papavivian：“从李医生的逝去，和秋实的失联，我以为的微乎其微的希望也一点点的消失殆尽，我们没有希望了。”

微博上多人转发的帖子写着：

“秋实记者不顾个人安危去了武汉，其实他可以不去，他可以在黑龙江老家陪着父母看春晚，但是他有自己的信念，他觉得中国人自己配得上一个真相，所以他去了，在疫情不清晰但是知道很严重的早期，这个封城之下的最勇敢逆行者，只是为了亲眼看看真实的疫情。让我们中国人看看真相是不是新闻中的样子。就是这么简单的动机，现在被抓捕了，被强制隔离了。这位作者还说，“如果秋实记者下次消息被披露被感染，未来会以最坏的恶意揣测一切。看到所有官方新闻”。他愤怒地称：“现在还在辱骂秋实的人，如果知道他在做什么，那你们就是一帮不配有中国公民头衔的猪，永远当奴隶去吧。”

去年夏天，香港爆发反送中运动，身为律师的陈秋实想通过实地考察，了解中国官方把示威者描述为暴徒的叙事是否真实，他的出现引起轰动，但三天后被迫返回北京。不久，他在微博，微信，抖音的帐户被销号。

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