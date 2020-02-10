美国白宫要求科学家调查2019年新冠病毒来源

武汉新冠肺炎疫情爆发以来，有关病毒来源的各种疑问流传，主要包括：新冠病毒是否被人工剪辑？是否被武汉病毒所泄漏？是否是美国的基因武器? 美国白宫2月6日要求科学家调查新冠病毒的来源。

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据一个名为“数字曙光”（aubedigitale.com）的网站2月8日说，白宫委托一些科学家调查，希望确认2019新冠病毒是否是一项“生物工程的成果”。该网站在一周前曾发布一些对武汉新冠状病毒来源的疑问。

美国广播公司ABC 在2月6日报道称，白宫在有关武汉疫情的假信息在网上泛滥之际，要求美国科学家和医学研究人员调查武汉冠状病毒的来源。白宫科研政策办公室(OSTP)主任Kelvin Droegemeier 向美国国家科学院，工程院，以及医学院发信，要求专家与科学家们尽快查出新冠病毒的源头，以便，遏制目前的流言，为将来的疫情做准备，更好地了解冠状病毒在动物/人类传播以及环境的各个方面。

白宫科研政策办公室主任Kelvin Droegemeier在写给美国国家科学院院长Marcia McNutt的信函中提到，一篇全面质疑新冠病毒来源的文章（后来被从网上拿下）凸显确定新冠病毒来源的紧迫性。

白宫科研政策办公室主任Kelvin DroegemeierIl还呼吁邀请专家，特别是世界一流遗传学家和冠状病毒专家与进化生物学家召开会议。

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