钟南山团队:新冠潜伏期最长24天 感染肠道 未必发烧

中国病毒专家钟南院士的研究团队2月9日发布最新研究结论指出，2019新冠状病毒的潜伏期最长24天，病患未必发烧，肺炎表现占76%，病毒也存于肠胃道，污染物的传播可加速病毒扩散。

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这项研究通过对中国552家医院的1099个病例数据的统计和研究做出上述结论。该研究发现“2019新型冠状病毒”的潜伏期中位数为3天，最长24天；死亡率相对较低；相当一部分患者初次就诊时没有发烧和影像学异常表现；

据新京报介绍，钟南山团队的调查报告指出，只有不足一半的患者在初次就诊时发烧，如果主要以发烧检测，可能漏诊。而且并非所有新冠病毒感染者都患有肺炎。在入院时接受胸部扫描（CT）的840名患者中，有76.4％表现为肺炎。

污染物的传播可能加速新冠病毒的扩散。在6.5%的粪便样本中验出2019新冠病毒；部分患者在胃肠道、唾液或尿液中检测到了2019新型冠状病毒。因此，卫生保护应考虑到通过胃肠道分泌物的传播途径。

通过整合系统保护措施，这些发现将遏制2019新型冠状病毒在全球范围内的快速蔓延。这论文目前刊登在医药类论文预印本平台medRvix平台上，尚未经过同行评审。

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