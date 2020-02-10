27外国人在中国确诊新冠肺炎 两人死

北京当局今天宣布，共有27名在华外国人被确诊感染新型冠状病毒肺炎，其中两人死亡。死者分别是日本公民和美国公民。这两人都死在武汉。

广告 继续浏览后续

中国外交部发言人耿爽在网络记者会上说，截止到今天2月10日早8点，已有27名在华的外国人被确诊新冠肺炎，其中两人死亡，三人治愈出院，22人接受隔离治疗。

耿爽透露， 2月6日19时，一名美籍华人在中国湖北省武汉市病逝。该美籍华人在华治疗期间，中方一直同其在华亲属保持联系，并予以积极救治。我们谨对逝者表示哀悼。中方已通过外交渠道将有关情况通报美方，愿继续协助美方及家属处理好后续事宜。

耿爽在记者的追问下补充说，另一名在华死亡的外国人是日本公民。据法广东京特约记者楚良一报道，日本政府2月8日接到通知，一名60岁的日本公民在武汉死亡。

中国外交部发言人说，世界卫生组织谭德塞总干事多次强调，不建议仓促撤侨，最好的办法是留在原地并做好自我防护。我们希望WHO的专业意见能够得到尊重。当然，对于希接回本国在武汉公民的国家，中方会根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，做出相应安排并为此提供必要协助和便利。

新冠病毒疫情已经扩散到世界20多个国家。世卫组织总干事谭德塞周日警告称，全球新冠病毒疫情现在可能仅是冰山一角。

世卫组织国际专家团队今天抵达北京，开始调查武汉疫情。北京官方今天公布的最新统计显示，中国内地的死亡病例升至908人，确诊感染人数超过4万。昨天一天新增死亡97例，新增确诊感染超过3千人。

中国春节假期结束，应在11日恢复工作。但大规模人员流动会加剧疫情的传播，引发世卫组织担忧。自1月23日武汉封城以来，湖北和其他一些省份都实施人员流动限制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅