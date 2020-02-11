世卫命名新冠病毒“Covid-19 ”疫苗或在18个月内出现

世界卫生组织周二通过社交媒体推特发布了其确定的新型冠状病毒引起的疾病的英文名称：COVID-19 。世卫在日内瓦召开新型冠状病毒全球研究与创新论坛，总干事谭德塞表示，新冠病毒疫苗可能在18个月内完成。

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新冠病毒引起疾病的英文名称：COVID-19，中文翻译为“2019年冠状病毒病”。

COVI是冠状病毒英文缩写，D是英文疾病一词的首个字母。2019年代表疫情暴发的年份。世卫推文表示：根据世卫准则，这一命名“不涉及地理位置、动物、个人或人群，易于发音，并且与该疾病有关”。 推文说：“拥有一个名称很重要，可以防止使用其他可能不准确或带有耻辱的名称。这也为我们提供了一种标准格式，可用于将来发生的任何冠状病毒疫情。”

世界卫生组织发言人沙伊布今天在日内瓦表示，对冠状病毒的了解仍处于早期阶段，现在还不完全清楚这一病毒的潜伏期会持续多久。

为期两天的2019年新型冠状病毒研究与创新论坛周二开始在日内瓦举行。参加日内瓦研究与创新论坛的专家将在今明两天讨论疫情的这一方面和其他许多问题。世卫总干事谭德塞发表讲话强调，论坛的目标之一是达成一份“科研路线图”。

据谭德塞表示，目前仍在研发疫苗，尚未出现有效诊疗方法，而病毒感染速度，传染期，试剂检测，重症病例管理及相关伦理等问题也急需寻找答案。

他说，首批疫苗可能在18个月内取得，“所以目前我们必须采取一切行动，使用可取得的武器”。

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