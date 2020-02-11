世卫组织：有机会制止新冠病毒蔓延 钟南山：疫情有可能四月份结束

武汉肺炎在中国造成的死亡病例已经破千，位于日内瓦的世界卫生组织周二召集全球专家寻求良策。世卫组织称，新冠病毒对全球构成严重威胁，但也有可能制止其蔓延。在中国，传染病学专家钟南山同日在路透社采访时评估，疫情本月应在中国达到高峰，有可能在四月结束。

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四百多名全球科学家周二聚集日内瓦世界卫生组织总部，寻求制止新冠病毒蔓延的对策。世卫组织总干事谭德塞在会上表示，“如果我们全力以赴，我们有制止这一疫情蔓延的现实机会。”在论坛开幕式上，他表示，新冠病毒已对全球构成严重威胁。

他同时宣布，世卫组织正式命名新冠病毒为COVID-19。他表示，之所以如此命名，是为了容易发音。

在日内瓦聚会的专家们对应对新冠病毒疫情的方法进行检讨，同时重点将围绕新冠病毒的传播以及可能的治疗方法探讨。专家们还将分享有关新冠病毒可能的病源的研究成果。目前普遍倾向于蝙蝠是新冠病毒的宿主，这一病毒通过蝙蝠传给了其他动物，然后又经过这些动物传染到人类。中国广州的专家日前宣布，他们研究的结果显示，穿山甲是把新冠病毒从动物传人的中间宿主之一。

世卫组织呼吁所有国家分享研究成果共同对抗疫情，尤其涉及病毒的样本更需要交流。谭德塞表示，为了战胜这一疫情，我们需要公平的共享资料。

他希望这一会议能够形成一个对抗疫情的路线图。

中国著名的传染病学专家钟南山周二对新冠疫情做出最新评估，他认为这一疫情将于本月在中国达到高峰，可能4月就会结束。钟南山在接受路透社采访时做了上述表述。

被视为中国政府主要的卫生顾问之一的钟南山表示，根据数学模型、病毒蔓延最新发展情形以及政府防疫作为的综合评估预测，疫情应在本月中下旬进入高峰期，随后感染率进入平稳期，然后逐步递减。

他谨慎地表示，“我希望这波疫情可以差不多在四月结束”。他提及，中国部分地区的新增病例已经减少。

不过，钟南山之前有关新冠疫情高峰期的预测被证明言之过早，因此他的最新预估恐不能完全消除人们日益增长的忧虑，尤其是这一卫生危机给经济发展带来的冲击令人忧心忡忡。

根据最新数据，新冠病毒已在中国造成1016人死亡，确诊病例高达42600人。星期一开始，中国开始全面复工，北上广等大城市面临几千万返程复工的人流的挑战，北京、上海、广州、深圳等已采取严格的小区封闭管理，以防随着大规模复工引发疫情进一步蔓延。

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