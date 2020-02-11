中国官方新冠病毒死亡超千人 单日感染人数下降

中国官方公布最新的新冠病毒肺炎死亡病例累计超过1千人，感染者超42000人。但是昨天单日的感染者数量比前一天下降，是否意味者湖北疫情出现拐点？

广告 继续浏览后续

中国官方今天2月11日宣布的数据显示，昨天10日新增死亡病例103例，累计死亡1011人；新增确诊感染2478例，累计42638例。昨天单日确诊感染病例比前一天减少20%，是否意味者湖北疫情出现拐点？路透社说，这是过去两周内第二次出现新增病例数减少。

世界卫生组织专家先遣组昨天抵达中国调查疫情。新型冠状病毒肺炎死亡病例目前已超过非典萨斯(SARS)。

世卫组织(WHO)总干事谭德塞警告称，目前中国境外感染情况可能是冰山一角。他担忧从未到过中国的人的感染病例在境外呈现星火燎原之势。

在中国之外的30个国家及地区，确诊病例已超过320例，香港及菲律宾共有两个死亡病例。今天香港一座35层楼房的上百居民被撤离，原因是这座楼内的两名居不同楼层的居民被确诊感染新冠病毒。这个情况与2003年香港淘大花园传染萨斯的途径相同，被怀疑病毒通过排污管道的粪便传染。也佐证了钟南山团队前天公布的调查报告中所说：新冠病毒可以通过肠胃消化道传播，未必是通过空气传染的肺炎。

此外，钻石公主号邮轮仍在横滨港隔离，日本改为对全船3700名乘客和船员全部进行检验后，又发现65个新增确诊病例，使得这艘游轮的确诊病例升至135例。

泰国卫生部长阿努廷(Anutin Charnvirakul)今天2月11日表示，已禁止威斯特丹号(MS Westerdam) 游轮在泰国靠港，尽管该邮轮上并无确诊病例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅