习近平指遏制疫情措施冲过头影响经济。

路透社消息，中国国家主席习近平上周向高层官员提出警告，称新型冠状病毒疫情防控措施“已经冲过头”，“威胁到中国经济”。北京随后出台一连串措施缓解相关冲击，又指中宣部下令所有官方媒体，要将重点放在经济复苏上。

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中国新型冠状病毒肺炎累计确诊感染人数突破4.2万，新增个案有2500多宗，累计超过1000人死亡。国家卫健委高级别专家组组长钟南山周二下午与广州医科大学附属医院进行视像会诊时表示，目前无法预测疫情会几时出现转捩点，但预料疫情高峰应该在本月中下旬出现。

据消息人士向路透社表示，由于经济增长速度已经降至近三十年来最慢，中国领导人看来亟欲在保护经济增长与遏制疫情之间取得平衡。

路透社报道，两名熟悉中央政治局会议内容的消息人士表示，习近平在看过中国发改委及其它经济部门关于疫情的报告之后，在2月3日中央政治局常务委员会开会时向地方官员表示，一些控制疫情的措施正对经济造成伤害。由于事涉敏感，消息人士不愿具名。

两名消息人士称，习近平敦促他们避免采取“更多限制措施”。

除了被认为是疫情源头的武汉以外，许多地方当局已经关闭当地学校及工厂，封锁道路及铁路，禁止举行公众聚集性活动，甚至封闭住宅小区。消息人士称，习近平称其中一些措施不切实际，并在公众中造成一些恐慌。

中国国务院新闻办公室暂未回覆路透的置评请求。

新华社周一报导中央政治局会议指出，这次新冠状病毒疫情是“中国治理体系和能力的一次大考”。会议指出，各级党委和政府要继续为实现今年经济和社会发展目标而努力，但未详细阐述。

会议之后，中国央行表示加大支撑经济的力度，并且已经准备好政策工具缓冲冲击。发改委在周末的一次会议上称，推动企业和工厂恢复工作，尤其是食品和医药等关键领域。

中国人行副行长潘功胜上周五表示，在疫情防控特殊时期、经济面临下行压力的背景下，保持经济增长更具重要性。

根据政府通报，中国东部经济大省浙江要求地方政府不要过度反应，不要限制市民日常活动，或关闭出售蔬菜、食用油、肉蛋奶等生活必需品的连锁店和便利店。

中国公布了新的税收政策，试图减轻受疫情影响严重行业的负担。

路透本月报导称，中国政策制定者正在准备采取措施，包括加大财政支出和降息，因外界预期疫情将严重破坏第一季经济增长。

路透社说，中国的春节假期实际上延长了10天左右，假期过后很多人周一回到工作岗位，但早上通勤的人比平时少得多，许多工厂仍然关闭。

一位直接知情人士表示，中宣部上周要求官方媒体聚焦于“经济复苏”。因形势敏感，这位消息人士不愿透露姓名。

中国官媒一直在努力提倡冷静。人民日报周一发表评论员文章称，“面对疫情，积极乐观的情绪、健康向上的心态，也是一种强大的免疫力”。

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