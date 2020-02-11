六个湖北人几乎“摆平”美国国防部临参观前被截停

每一年来自全球大概10万人事前报名登记，就可以获得导游引领下参观美国国防部的五角大厦，每一个访客在五角大厦的行程大概要步行1.5英哩，导游通常是一个专上军服的军人，他一般情况下要依照一本33页的材料，向访客介绍美国的军事历史。

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因此之故，根据外交政策杂志报道，最近有六个来自中国湖北省的人报名参观五角大厦时，根本没有人觉得有何不妥。但这是在湖北省会武汉爆发影响全球的无名冠状病毒之前，迄今并已造成超过600人死亡。疫情爆发促使中国当局将境内多个城市实行封关封城，包括美国、澳洲等多个国家已经拒绝来自大陆的访客，航空公司很多也取消往来大陆的班机。

报道指，直到上个星期，湖北的病毒终于令到远在7000英哩之外的美国醒觉，五角大厦军事保卫署决定，容许来自湖北的访客进入拥有2.6万雇员的五角大厦，委实有点过于冒险。五角大厦发言人高尔（Sue Gough）告诉外交政策杂志，国防部已经取消他们原定的参访行程。

高尔说：“我只能证实有六个来自中国湖北省的个人，原定在1月30日参访五角大厦，但最终被取消行程。这个决定乃基于保护五角大厦雇员的健康和安全而作出的。”

她说，五角大厦军事保卫署（PFPA）事前曾与五角大厦的公共健康官员磋商，才决定取消上述的参访行程，“任何人都可以因为健康和安全的理由而被取消原定的行程”。但她基于个人保密理由，拒绝透露六个湖北人的背景资料。

由于国防部有数以万计的军事人员派驻海外，因此目前正密切注视有关疫情的发展。

五角大厦已经批准在美国境内六个军事设施改作为美国从武汉撤侨返国的隔离中心，国防部只提供住宿支援，但有关人员将不会与隔离人士有所接触。

国防部首席发言人贺夫曼（Jonathan Hoffman）说：“就对付冠状病毒一事而言，我们的军人和他们的家人，以及我们基地社区的健康和安全，一直都是我们首要的关注。”

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