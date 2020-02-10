到武汉去？不 习近平出现在北京

千呼万唤始出来，武汉疫情爆发以来，自称“我亲自指挥，亲自部署”武汉抗疫的中国国家主席习近平，2月10日戴着口罩首次出现在民间“调研”。

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武汉疫情12月8日已出现，李文亮医生等人12月底就开始披露，但是迟至1月20日，习近平才发话“必须引起高度重视，全力做好防控工作”，懂得中国权力体制的人明白，这时候武汉疫情人传人，情势极其严重，习近平本人才“高度重视”了。

随之武汉封城，医疗物资奇缺，一千多万人水深火热，习近平和常委们年底团拜观看文艺演出，春晚歌舞升平，引起骂声。大年初一，习近平主持召开第一次“抗疫”常委会，罕见地让总理李克强担任应对疫情小组长。在习近平时代，小组长几乎是习近平控制各个领域的专权，他兼任着十几个小组长。但是，这个小组长，他让李克强承担了。

武汉水深火热，许多民众希望他们的最高领导人习近平能像他的前任一样，能够出现在前线，习近平却选择在幕后指挥，中国总理李克强去了一趟武汉，那次李克强前往，并未给武汉严峻的抗疫形势带来丝毫的缓解。

之前，中国网络曾流传习近平“去了武汉”，这一传闻得不到官方证实，更像是民间徒然的希望：他既然“亲自指挥”抗疫就应该去灾难深重的武汉无抚恤民情。武汉那边，确诊数字日日暴增，死亡人数日日上升，更让许多人于心不忍的是，许多患者，从一个医院走到一个医院，无法被确诊，因为缺乏核酸试纸，或者无法让病人使用核算试纸，使用核算试纸确诊后，又没有足够的病床。根据中国媒体『财经』的报道，许多患者就这样被当作“普通肺炎”处理了，死了，永远也无法列入武汉肺炎死亡者名单。

老百姓的愤怒从网络里、朋友圈越来越多显露出来，中国在世界上越来越孤立，疫情形势严峻，越来越多的国家开始中止前往中国的航班，接走留在武汉的侨民，法国世界报形容：“中国封锁武汉，世界封锁中国”，1月28日，亲北京的世卫组织总干事谭德塞来访等于为习近平解围，他赞扬中国在抗疫斗争中的“透明度”，以及习近平领导的果断。在世卫组织鼓舞下，习近平竟然情不自禁，说出“我一直亲自指挥，亲自部署”武汉疫情防控工作。

之后，习近平又消失了整整七日。在这期间，中国著名法学家许章润撰文指出，愤怒的人民不再恐惧，在中国大地逃亡的宪政学者许志永发出了请习近平让位的呐喊。2月5日，柬埔寨首相洪森来访，给了空前孤立的中国的统治者习近平一次向世界露面的机会，他感谢洪森这位老朋友，他可以借此向国际社会显示，中国并不孤立。

2月6日，在12月底披露武汉疫情堪比非典疫情而被警方传唤，随后自己不幸感染新冠病毒的李文亮医生终至于不治而亡后，一时间，中国人的愤怒达到了极点。人民责怪强权政体不让他们说话，不让披露真相，只顾政权维稳，使得对抗武汉疫情整整失去了三周的宝贵时间。舆情汹涌，中国当局的审查员第一次显得措手不及，无法来得及删掉人们对当局的指责，要求言论自由的呼声此起彼伏，清华校友、武汉大学教授，以及一些著名知识分子纷纷站出来要求变革，而习近平的沉默再次引起纷纷猜测。

2月10日，习近平终于在街头出现了，象征性地与民众见面，测量体温。这是2月5日习近平会见柬埔寨首相洪森后再一次公开亮相。这是李文亮医生逝世后引发舆论爆炸后习近平第一次露面，也是习近平武汉疫情爆发后第一次出现在民间。

习近平每次出现都很被动，好像总是到了万不得已的时候。这次的“民间调研”也显得很不普通。也许习近平感觉到了武汉疫情进入拐点，宣扬抗疫斗争取得伟大胜利的时间不远了？不少人注意到了一个很小的细节，很偶然。那是党报『人民日报』网络版报道习近平这次亲民举动的排版。在“习近平在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作”新闻下面，是“到武汉去”四个大字! 下面一行小字：“到武汉去!对口支援湖北地市对照表来了”。在一个众人被封口的国家，隐喻似乎显得重要，偶然的排版也会引发诸多解释。

有分析者认为，武汉疫情发生以来，习近平一直留在北京。“到武汉去”，已经不仅仅是要求习近平亲去武汉抚恤灾民，更多了一层难以言说的愤怒的象征。尤其许多网友发出的“到武汉去! 到祖国最需要的地方去!”其实是在嘲讽“亲自指挥”者至今畏首畏尾。李医生的死，为什么能引发那样一场汹涌的舆情？这是千百万被封嘴的中国人瞬间爆发的同理心，这个骤然爆发的愤怒，根本上是指向习近平“亲自指挥”的乱局。

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