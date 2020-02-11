女网警删帖自白 一天只睡4小时

一名女网警讲自己如何忘我地删帖，“查谣”，一天只睡4小时，可能她没想到，她的自白引发激烈批评。人们普遍知道中国网络审查十分严重，但有网警出面讲述自己的行当，尚属罕见。有人惊问：“封哨人怎么暴露了？”

广告 继续浏览后续

这是东营网刊载的报道网警郭琪琪的故事，题目为“网警郭琪琪：睡4小时，刷微信20小时”。报道开门见山，赞颂网警郭琪琪的辛苦和一丝不苟地删帖：“一遍遍刷微信群消息、朋友圈，一次次打电话核实情况，一条条权威辟谣……市公安局互联网信息监控中心民警郭琪琪这个春节忙得手机24小时不离手，值守在网络空间，她从没一个可疑字符入手，寻根溯源揪出幕后黑手，只为守护城市安宁。”

报道的时间是1月28日，正值武汉疫情全中国疯狂蔓延之际，郭琪琪告诉记者，“从腊月二十八起，他们就启动了应急预案，4个女民警已经坚守了7个昼夜，困了就去宿舍睡一会，手机也不敢离手。”。郭琪琪称：“一条微信群里的消息就能影响几百个人，再经过评论转发，很快就能达到上千人、上万人。”郭琪琪披露，按照一级舆情预案要求，从发现不实信息到核实再到辟谣，必须在30分钟内解决。

下面是记者转述郭琪琪如何搜寻涉及新冠病毒肝炎疫情到“谣言”的成果，“这七天来，她们监测社舆情信息超过三千条，过滤删除有害信息近百条，疫情辟谣10条，正面引导38条。”郭琪琪还劝导市民，抗疫形势严重，“谣言信息将会误导公众，请大家从官方媒体了解信息”。女网警还表示，网络不是法外之地，造谣传谣的，“公安机关将依法查处”。

官媒如此公布网警删帖的“正面”消息还是让人震惊，许多人联想到几日前过世的武汉李文亮医生，就是因为最早站出来在朋友圈披露武汉肺炎实情，被公安机关当作传谣抓去“训诫”，武汉公安先后抓了八位知情的一生，那次封嘴的结果，造成白白错过三周的抗击疫情的宝贵时间，时至今日，即便根据中国官方数字，丧失性命的已破千，确诊的四万多人，疫情还没有得到控制。

微信是中国人使用最广泛的一种通信联络工具，大都知道有网络审查，但郭琪琪这么具体的自白还是令人震惊，有人说，怪不得群里发言就被人看到，多说了就被屏蔽，甚至封群，稍微有点意思的贴常常被秒删，原来人家不睡觉盯着呢。

还有网民开骂：“如果没有这群王八蛋，国人智力要高的多；素质就不是垫底的；瘟疫也不会在全球流行；国家也不会这么落后；执政水平不会这么低，贪腐不会这么严重。”有人则以为，做这事“祸国殃民害自己”。 “什么工作不好好干，干这个损人不利已的行当”

署名行者陈磊的评论：“东营不大，基本上一个胜利油田撑起了一座城市，这位记者朋友的骚操作不但爆出了网警窥探公民隐私的权限，还向当地人爆出了令人不齿的偷窥者的姓名，或是齐鲁大地文人风骨的小小遗风，或是个XX”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅