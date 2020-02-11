武汉疫情死亡人数破千 27名在华外国人确诊 两人死亡

根据中国官方公布的最新数字，截至10日，中国武汉肺炎确诊病例达到42708例，死亡1017例，死亡人数尤以湖北最高，达974例，其中武汉748人。

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除湖北外，广东确诊人数超过1154例，其中深圳广州最高，分别为369，314；列为第二的是浙江，确诊1092，其中温州最高，464例；河南省目前确诊人数也已过千，达到1073，且死亡人数6人，是继湖北、广东、浙江后，中国第四个新冠肺炎确诊病例破千的省份。不过，与8日比起来，该省新增确诊只增加40例。在河南，疫情最严重的是信阳，220例，其次是南阳，134例。

另据中国外交部10日通报，截至2月10日，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒感染的肺炎，其中3人已治愈出院，2人死亡，包括一名美籍华人2月6日19时在中国湖北省武汉市病逝。另外确诊的22人正接受隔离治疗。

中国国家主席习近平周一视察北京承认，湖北的情况最为严重，官媒央视晚间报道显示，习近平表示湖北以及武汉的情况仍然很严重，要求采取决定性的措施阻止疫情蔓延。

法新社报道，中国政府已经采取了最激进的措施，拥有5600万人口的湖北省已被封省，当地人被禁止出走。但是，中国政府因其行动迟缓甚至镇压“吹哨人”而受到严厉的批评，星期五，李文亮医生的死亡，在中国引发一场罕见的呼吁言论自由的行动。

除了疫区，中国大部分地区周一起开始慢慢恢复生产。尽管学生们还在放假，许多企业也被要求允许职工在家中工作。根据中国媒体报道，北京乘坐地铁的人数只有正常时候的一半。

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