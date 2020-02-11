美国起诉四名中国军人涉嫌网络盗窃 中方回应从未从事网络间谍活动

美国司法部长周一宣布已经对中国军方四名成员提出起诉，指控他们涉嫌参与了2017年对美国信用评级机构巨头艾可飞（Equifax）数据库的大规模攻击。窃取大量美国人的个人信息资料和 Equifax 的宝贵商业秘密。中国官方周二回应，强调中国从未进行网络间谍活动。

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美国司法部长巴尔（William Barr）周一宣布，4名中国军方黑客在2017年入侵了美国信用报告机构艾可飞的资料库。司法部因此于上周在亚特兰大联邦法院提出了这一指控。起诉书显示，这4名黑客是中国人民解放军第54研究所成员，4人被控“串谋从事电脑欺诈、串谋从事经济间谍和串谋从事电信欺诈”。

中国外交部发言人耿爽周二在例行记者会上表示，中国是网络安全的坚定维护者，中国政府和军队及其相关人员从不从事或参与通过网络窃取商业秘密活动。

耿爽同时还谴责美国政府和有关部门长期以来违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，这早已是世人皆知的事实。他说,从“维基解密”到“斯诺登事件”，美方在网络安全问题上的虚伪性和双重标准早已昭然若揭。

法新社发自华盛顿的报道指出，美国政府司法当局通过长达两年的调查之后，才正式提出对上述四人的指控，目前这四人都在中国国内，美国司法部门无法对他们进行拘押，不过，美国警方表示，只要他们四人稍有疏忽，美国警方就会将他们绳之以法。

被指控的四名中国军人分别是吴志勇，王乾、许可 和刘磊，他们 是中国人民解放军第54研究所。

美国联邦调查局已经针对四人发表中文通缉令，呼吁所有拥有上述四人信息的中国人联络美国联邦调查局。

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