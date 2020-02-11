舆论压力下 武汉两高官被撤职

中国官媒今天2月12日宣布,湖北省卫健委的两名最高官员被免职。此举被认为是要平息民愤。当局对疫情的处理，特别是初期隐瞒真相，应对迟缓，引发民众不满。在“吹哨人”李文亮医生感染新冠病毒殉职后，民众的不满转为愤怒，要求追究官员的责任，落实宪法中规定的言论自由。

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在舆论强大的压力下，中共湖北省常委会最终抛出湖北省卫健委第一号和第二号领导人。这个免职消息今天周二被中国央视宣布：中共湖北省委常委会昨晚决定，免去湖北省卫健委党组书记张晋和主任刘英姿的职务。

法新社说，这个免职决定看来像是为平息公众舆论的愤怒。在李文亮医生死后，民意要求惩罚责任官员。舆论一边是地方官员被控试图掩盖真相，另一边是眼科医生李文亮被视为民族英雄。李文亮是最早对外预警的8名武汉医生之一，却被警察指控散布谣言。结果这名34岁的眼科医生自己也感染新冠病毒死去。

湖北省卫健委的一二把手被撤职后，他们二人的工作，由前中国卫健委副主任王贺胜一人承担。王贺胜在疫情爆发后到武汉参加抗疫工作，上周被就地任命为中共湖北省常委。从他一人兼任卫健委两名最高职务来看，习近平似乎缺少得力干部，可供选择的“精兵强将”不太充足。

中国湖北省是新冠病毒发源地和疫情的震中。到目前为止，死于因新型冠状病毒的1000多人当中，96%集中在湖北省。42000感染者中，74%在湖北省。

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