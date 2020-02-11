菲律宾把台湾纳入中港澳旅游禁令台湾不满积极协调中

菲律宾民航委员会昨天深夜下令，基于一个中国政策，台湾包括在菲律宾对中国、香港、澳门实施的「临时旅行禁令」内，即刻禁止曾入境或停留中港澳台的外籍人士入境。由于台菲之间往来频繁，这项禁令立刻导致刚抵达菲律宾各大机场的台湾旅客吃了闭门羹，困在机场，无法入境，纠纷四起。

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台湾外交部今天对菲律宾这项禁令表示非常遗憾，但透露，决定对台断航的是菲律宾的卫生部，该部依WHO决议，通知菲律宾民航委员会，禁止台湾人民入境。实际上这不是菲律宾的官方立场，目前台湾外交部正和菲律宾交涉中，菲律宾驻台代表处也已直接联系菲律宾总统办公室，将等候菲律宾的内阁会议做最终决定。

菲律宾民航委员会昨天发出的禁令，内容是，基于「一个中国」政策，将台湾纳入菲律宾对中国、香港、澳门实施的「临时旅行禁令」内，除了菲律宾公民及持有永久居留签证者，其他旅客无论国籍，若在14天内到过中国、香港、澳门或台湾，将暂时禁止入境菲律宾。

台湾外交部强调，菲律宾卫生部、民航委员会和驻台代表处分属菲国政府不同系统，这件事也反映菲律宾政府内部协调问题。

对于目前各国针对「中国」的旅游或入境限制，可能被扩大适用台湾的情况，台湾外交部指出，台湾将持续与各国交涉，使各国充分了解台湾不是中华人民共和国一部份，也不属于中国疫区，台湾有效控制武汉肺炎疫情蔓延，境内至今仍无小区感染情况，并非高风险地区。台湾外交部说，到目前为止，已有许多国家释出善意或作出相应改正措施，例如南韩、越南、模里西斯、缅甸、约旦等。

台湾观光局初步统计，目前台湾在菲律宾的旅行团有21团，旅客542人；另统计至2月25日前，因受菲律宾禁令影响的旅行团及旅客有83团、旅客1680人。

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