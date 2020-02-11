被困钻石公主号上的人们怎样生活？

2月3日，大型豪华邮轮--钻石公主号停靠在日本横滨港，这是一艘超级豪华邮轮，由三菱重工在日本长崎建造，归属美国邮轮集团公主邮轮旗下的外航邮轮，夏季从亚洲、冬天从澳大利亚出发开始周游世界。

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船舱中有1337间客舱，其中占72%的960间客舱为朝海客舱，占56%的748间客舱设有专用阳台。还有29间无障碍关怀客舱。设有洗衣店、艺术画廊、图书馆、庭院、因特网角、咖啡店、酒吧、温泉、游泳池、赌博场、餐厅、摄影场、迷你高尔夫球等应有尽有。

钻石公主号上有来自香港、美国、加拿大、英国、俄罗斯、台湾、以色列、新西兰等各国乘客2666人，船员1045人，共计3711人。

正当乘客们准备下船饱览日本优美风光的时候，突然接到消息，这些乘客和船员将禁止下船，因为乘过该船的香港游客在2月1日确认感染了新型冠状病毒性肺炎，因此要对这艘已在冲绳接受过检疫的邮轮进行第二次检疫。检疫结果令人震惊，2月5日公布了第一次检验结果，31名接受检查的人中有10人感染了病毒，而截至到2月8日，已对船上有症状者等279人实施了检查，确认感染人数升至64人，这艘船被移动到神奈川县横须贺海面，日本厚生劳动要求乘客和船员在船中隔离到2月19日，他们开始了漂流于孤岛上般的隔离生活。

他们在船上的生活十分不自由，虽然可以到甲板上去，但是有时间限制，大约在1小时左右。每个人都要求戴口罩，当局还告诫他们和其他的乘客之间要保持两米的距离。

船上有无限WIFI，可以上网，也可以用手机和外界通话。

厚生劳动省的检疫官登上邮轮，为乘客和船员们量体温，还要填写问诊表。

在他们之中老年人占大多数，60岁以上、70岁以下的为910人；70岁以上80岁以下的为1008人，80岁以上的为215人，未成年者是38人，有16人是不满10岁的孩子。老年人一般总会有些病，没想到要在船中滞留这么久，因此许多人担心药接不上，有人写了一条标语打出窗外：“在外洋8天了,不送药品来。”“深刻，药品不足。”日本厚生劳动省已向船上派遣了医生和药剂师，9日送去高血压和糖尿病等药物约750人份，但是有很多人要求送的药物都没有送到，如糖尿病人急需的胰岛素等，据说还有将近一半没有送到。

三餐都是由船上的服务员送到客室里，从乘客们所发出的推特看十分丰富，早餐有炸土豆饼、酥脆的火腿、炒鸡蛋等，有的乘客说非常好吃，但是也有许多高龄者反映，牛排等不适合高龄者的食物很多，希望得到改善。

一位在长崎佐世保市的60多岁的男性和妻子一起乘坐这艘邮轮，他在6日接受《长崎新闻》的采访时说：3日早上，从房间的电视机的BS新闻知道了有过新型冠状病毒的感染者在船中，能不能下船呢？感到很不安。船内的广播播放有感染者在船内的消息是3日下午6点半左右。下午11点半就开始检疫，在房间测量体温，提交了问诊表。幸而我和妻子都处于健康状态，没有被列入诉说发烧等的症状而进行检查的273人中。

5日早上，妻子开门打算看看外边的情况，看守在门外的女性乘务员用英语说：不要出来。厚生劳动省要求人们在个人的房间里不要出来。

9日对船中57人的检查结果显示：又有6名乘船者感染新型冠状病毒的，船中感染者达70人，

10日又增加了65人，总数达135人。

目前，随着集团感染扩大的消息不断传来，留在船上的客人越来越感到不安，一名男性乘客，通过电话联络船上的30多名乘客，总结出一份请愿书递交给日本政府。他们在请愿书中表示：船中的环境日益恶化，房间的清扫和床单交换等已经一周没有进行，对船上的生活环境完全没有考虑，连日来虽然不断报道有新的感染者出现，但是对船内被隔离的人们的信息提供十分不充分。随着隔离的长期化，船上的乘客们健康状况恶化，医疗支援不足，只重视病毒检查，缺乏对高龄者、有病的人和残障者的照顾和考虑等等。

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