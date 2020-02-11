香港新确诊个案显示继吃火锅后打麻将亦易感染

香港确诊个案显示，一起吃火锅已经证实为武汉病毒感染高危的群体活动，但原来在家少出们跟家人邻居打麻将，亦容易中招。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，新确诊的第37宗个案是“吃火锅家族”中招的24岁男子的55岁阿姨；第38宗是69岁男子，他过去14日没有外有，但却与亲友打麻将打了4天，除了他目前情况较差之外，他的麻将搭档也有两人病毒测试呈阳性反应。卫生署承认，打麻将可与人“密切接触”，提醒市民可免则免。

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第38宗的男病患舆妻子和丈母娘同住港岛东区，过去两周没有出门外有的记录，在农历新春期间与妻子、丈母娘和多个亲友打麻将，前后打了4天，但当时他未有病征。该名男病患于1月30日开始咳嗽，2月7日曾看私家医生，至2月9日因气促入住东区医院。张形容患者现时情况比较差，需插喉，并入住深切治疗部。而患者的太太和外母接受测试后亦已呈初步阳性，需留医东区医院。

上月26日在观塘一家工厂大厦内的食肆一同打边炉（吃火锅）的19人家族，在2月10日增至10人确诊，全枱逾半人中招。卫生署代表在记者会后补充，“打边炉（吃火锅）群组”确诊的第36及第37个个案，两人分别在美心集团旗下两间餐厅工作，一人为厨房员工，一人从事楼面工作，后者在有病征后已没再上班，卫生署正追踪相关接触者。美心集团宣布，感染两人的工作地点的两家北京楼，将关门两个星期。

至于涉事的工厂大厦火锅店，由于涉嫌违契，地政总署回覆指，相关地契订明只可作工业用途（不包括厌恶性行业）。一般而言，未经批准而将有关工厦单位改作派对场所用途，属违反地契条款。九龙东区地政处已去信警告及提醒有关业权人纠正违契事项。地政处会继续跟进个案，并采取适当执行契约条款行动。

事实上，打麻将容易传染病毒，浙江省早已知晓。在确诊感染个案目前已经逾千宗、成为全国第三最高感染个案的浙江省，由于宁波市九华乡出现民众打麻将导致多人受到感染后，根据中新社报道，乡政府使出奇招对付疫情，派人到九华乡23条村逐户上门，收缴乡民家中麻将牌的“一条”，事后一共没收了600张“一条”，乡民缺了一张一条而无牌可打。

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