香港疑出现淘大2.0：康美楼粪渠“惹祸”逾百居民送隔离

沙士（非典）17年前在香港肆虐时，位于九龙东的淘大花园小区E座，因厕所排气管的U型设计惹祸，楼上楼下透过粪渠传播造成整幢楼宇居民需要隔离，今天位于青衣的长康邨康美楼怀疑成为武汉病毒的淘大2.0版。香港当局慎防病毒爆发，从11日半夜开始，已陆续将逾百居民送往多个隔离营等候观察和测试。

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今早（11日）陪同特首林郑月娥出席记者会的食物及卫生局长陈肇始表示，长康邨康美楼有34户住在不同楼层的07单位，除有确诊患者的两户外，至今有23户已离开住所，当中4名住客因为有病征，被送到医院隔离及治疗，另有20名住户已分别入住4个检疫中心。陈肇始说，卫生防护中心会继续安排余下9户到检疫中心。

同场出席记者会的运输及房屋局局长陈帆则向港人大派定心丸，他说，今天康美楼与淘大当年爆发不能相提并论。他说，康美楼出事单位307室的厕所排气管系经过改装，强调康美楼的去污喉管设置在室内，与淘大花园因喉管设在室外，因风吹等导致喉管破裂的情况不尽相同，工程人员会再到康美楼做深入调查，希望市民当下不要做不必要揣测。

根据葵青区区议员张文龙表示，长康邨康美楼属Y2型，青衣同邨的康丰楼、青盛苑，以及青衣邨宜业楼、宜居楼为同款设计。他指出，设计最大“特色”就是厕所在家居的正中心，厕所的气流必须经过屋内其他起居地方才能够排到屋外。

从11日凌晨2时40分，先后有多辆救护车及挂有AM车牌的白色小巴驶入长康邨康美楼；两分钟后第一辆挂有AM车牌（政府公务车）的24座白色旅巴驶出长康邨，往衞生防护中心。到了大约3时，第二辆白色旅巴驶出长康邨，相信正前往隔离营。3时26分，第三辆白色旅巴驶出长康邨，相信正前往隔离营，车上坐有多人。

根据苹果日报记者目击报道，到了3时38分，上文所述的第二辆白色旅巴驶入鲤鱼门度假村隔离营；之后不断有白色旅巴驶出长康邨。到了3时54分，有白色旅巴驶入美孚翠雅山房，之后第三辆和第四辆白色旅巴分别驶入北潭涌禁区的麦理浩夫人度假村，以及西贡保良局北潭涌度假营。

所谓的淘大花园涉事爆发事件，是指2003年3月下旬，沙士疫情在淘大花园爆发。截至4月15日，淘大花园共有321宗沙士个案。感染个案明显集中在E座，占累积总数的41%，记录得第二多感染个案的是C座（15%），第三位是B座（13%），而第四位是D座（13%），余下的个案（18%）则散布在其他11座。感染沙士的淘大E座居民有107人，当中大部分住在E座的7号和8号垂直排列的单位。调查后，当局相信疾病的传播主要与房屋结构的设计有关，病毒有可能通过排泄物或废水传播。

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