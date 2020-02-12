世卫组织:原本有机会防止新冠病毒向世界扩散

世卫组织昨天在有关新冠肺炎的国际专家研讨会首日指出：世卫组织认为，原本有“实际的机会”阻断2019年12月在武汉出现的新冠病毒（新名Covid-19）向世界扩散。目前新冠病毒已经传播到中国境外20多个国家。

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400名国际专家在日内瓦举行为期两天的大型论坛，讨论武汉新冠病毒的传播途径和疫苗等问题。为了避免将武汉新冠病毒与中国相连，世卫组织昨天给这个去年年底发源于武汉的新冠病毒改名为“Covid-19”。



据法新社报道，世卫组织周二在国际专家论坛第一天指出，原本确实有机会中止新冠病毒向世界扩散。但没有提到为什么没有抓住这个机会。



现在新冠病毒已经扩散到中国全境，以及港澳，台湾，新加坡，越南，泰国，韩国，美国，加拿大，法国，英国，西班牙，德国，意大利等20多国。



世卫组织总干事谭德塞周二在论坛开幕时强调称，尽管目前99%的病例都出现在中国，但是新冠病毒Covid-19对世界其他地方构成非常严重的威胁。他还呼吁相关各方分享信息样本与病毒基因序列，加速研发药物及疫苗。



法新社说，目前澳洲、英国、中国、法国、德国与美国的多个团队都在竞相开发疫苗。英国伦敦帝国学院（Imperial College London）一个科学家团队本周表示，他们相信本身已成为首个进行动物试验的团队，在老鼠身上测试可能疫苗。



目前研发疫苗的行动是由“流行病防范创新联盟”（CEPI）领头。这个联盟是在西非爆发埃博拉（Ebola）疫情夺走1万多人性命后，于2017年创立的，旨在为昂贵的生技研究提供资金。



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