世卫警告 现在预期在中国发生的新冠病毒疫情终结期“为时过早”

世界卫生组织周三警告，现在预期在中国发生的新冠病毒疫情终结期“为时过早”。世卫专家并表示，新冠病毒疫情有可能向任何方向发展。另外，联合国向中国捐赠50万美元紧急医疗物资。

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法新社消息，世卫紧急卫生部门主任麦克 里昂周三表示，“我认为现在就预期新冠病毒疫情的起始和终结期还太早”。而世卫总干事谭德塞周三表示，中国新感染新冠病毒人数在最近一周已经趋于稳定，但谭德塞强调，对目前疫情发展的解读应“极为谨慎”。法新社援引专家戴德洛斯表示，新冠病毒疫情有可能向任何方向发展。 世卫自周二起在日内瓦举行为期两天的2019年新型冠状病毒研究与创新论坛。300多位科学家聚集在日内瓦或通过电话会议讨论新型冠状病毒的优先研究议程。参加这次会议的包括领先的科学家、公共卫生机构、各国卫生部，以及致力于新型冠状病毒的关键研究以及疫苗、治疗和诊断方法开发以及其他创新的研究资助者。世卫组织总干事谭德塞在会议开幕时表示，希望与会的专家们能够确定研究路线图，为研究人员和捐助者指引方向。他同时呼吁各方在应对疫情的关键时刻，在政治、财政和科学上展示团结精神。 谭德塞说：“99％的病例在中国，这次疫情对于中国来说仍然是一个非常紧急的状况，但对世界其他地区也构成了非常严重的威胁， 除非我们利用我们现在拥有的机会之窗。” 他指出，这次疫情正在以多种方式检验我们。 谭德塞指出，科学家们需要回答很多问题，包括“什么是病毒宿主”，病毒传播特点，什么时候是感染期，以及处理严重疾病的最佳方法等。他希望这次论坛的成果之一是商定研究路线图，最重要的是遏制疫情并挽救生命。 另据报道，联合国开发计划署宣布，向中国政府捐赠总值约50万美元的紧急医疗物资，首批医疗物资已移交给中国商务部，包括临床心电监护系统、输液泵等医疗设备。此外，一线医护人员的个人防护用品也将于近期送达。