中国官方新冠死亡人数升至1113 人 确诊44653人

中国官方今天公布的新冠病毒最新统计显示，中国内地的死亡病例升至1113人，确诊感染者累计44653人，虽然昨天的新增病例没有前一天多，但是感染者和死亡者的总数仍然在增加。

广告 继续浏览后续

中国国家卫健委今天2月12日发布最新统计显示，11日内地新冠病毒新增死亡病例97人，累计死亡人数为1113人。新增确诊病例2015例，其中湖北1千6百38例。感染者继续增加，尽管增幅放缓，新增人数比前一天少，目前官方通报的累计确诊病例达到44653例。



英国帝国理工学院周二公布新冠病毒蔓延以来第四份调查研究报告，披露武汉每天新增感染人数达到两万，当地病死率高达18%。这份报告在墙内网络流传，今天在微信上打不开了。



据路透社今天报道，中国国家卫健委专家组组长钟南山周二表示，疫情预计在2月达到高峰，可能在4月结束。另外，他对于中国新增病例很快会放慢，持乐观看法，部分省份新增确诊病例已在下降。



世卫组织昨天周二评估指出：原本有“实际的机会”阻断去年12月在武汉出现的新冠病毒（新名Covid-19）向世界扩散。



400名国际专家在日内瓦举行为期两天的大型论坛，讨论武汉新冠病毒（新名Covid-19）的传播途径和疫苗等问题。



世卫组织总干事谭德塞周二在这次论坛开幕时强调称，尽管目前99%的病例都出现在中国，但是新冠病毒Covid-19对世界其他地方构成非常严重的威胁。他还呼吁相关国家分享信息，推进对新冠肺炎的研究。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅