人民日报曲线要求习总“到武汉去”

大陆武汉肺炎疫情失控，中共总书记习近平“神隐”多日后，日前出现北京地坛医院，但网民却发现整个政治宣传新闻只有习总、北京市委书记蔡奇以及医生，但医院却没有病人，纷表啧啧称奇。人民日报不知是有心还是无意，在其公众号上作出“巧妙”安排，竟然曲线要求习近平“到武汉去”。

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根据人民日报的微信公众号（见图），在习“指导抗疫”的消息下，竟然是几个大字“到武汉去”！不少网民都转载截图，有学者称媒体用这方式表达，“实在是高明”。



人民日报微信公众号的排版制造出这样的特殊效果，大有对习不去武汉，只敢在北京发号施令表达不满之意，令不少内地读者大为愕然。有学者笑称，人民日报微信号的编辑“说不定是武汉人”，认为用这种方式表逹不但高明，更“承传了中共文化的优良传统，（编辑）可以提拔赋予重任”。



大陆媒体不时会用这种方式，对一些中共的敏感事件表达不同意见。刘晓波获诺贝尔和平奖不能亲赴领奖，和平奖委员会在颁奖礼上为刘晓波准备了一张空椅子，广州南方都市报曾经在头版发一张大照片，照片中赫然出现一张空椅子，读者见之暗赞。全国人大修宪删除国家主席任期限制，为习近平做终身领袖称帝扫平道路，北京青年报则在头版放着一张旅游景点扮演“皇帝登基”的照片，外界无不称奇。



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