传武汉大量焚烧尸体 官方辟谣指空气监测不实

针对有媒体以网站Windy数据报导“武汉疑似焚烧大量武汉肺炎患者尸体，导致空气中的二氧化硫浓度惊人”，中国中国环境监测总站相关负责人12日出面“辟谣”。中央社今天引述报道，指外界认为，当前公布的确诊数据无法反应真实情况，因为许多患者等不到确诊为武汉肺炎（2019年的冠状病毒疾病）就已经死亡。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，传武汉大量焚烧尸体，中国称空气监测资料不实。消息指针对有媒体报导“武汉疑似焚烧大量武汉肺炎患者尸体，导致空气中的二氧化硫浓度惊人”，中国中国环境监测总站相关负责人今天出面“辟谣”，表示外媒所用资料跟实际监测资料相差200倍。

该报道说，日前有多家媒体报导，捷克气象服务网站“Windy”的数据显示，武汉市充满大量二氧化硫（SO2），全市每立方公尺的浓度均超过80微克，8日晚间7时许，更出现每立方公尺1700微克的惊人浓度，湖北省其他城市也飘散著这种气体。有网友追查二氧化硫最浓的位置，发现距离当地公墓、灰砂砖厂相当近，怀疑与当局处理不治病人尸体有关，并推算要火化1.4万具遗体，才会释放这么大量的二氧化硫。

报道综合新京报、中新网消息，中国环境监测总站相关负责人12日表示，中国环境监测总站和生态环境部卫星环境应用中心、中科院等有关专家对相关资料查验，“经仔细对比核实，Windy网站发布的武汉市SO2浓度上升一事严重失真，其SO2浓度资料不可信。”以9日0时、1时的资料来看，Windy网站指出武汉“污染区”二氧化硫的浓度达到每立方公尺1500微克以上，最高浓度甚至超过1700微克；但根据中方的空气监测站，该时段前后的二氧化碳浓度仅在每立方公尺4至8微克之间波动，两者浓度差距达到200倍之多。

据这名负责人说，不仅是武汉，Windy网站发布其他地方的地面二氧化硫浓度与当地监测结果也有较大偏差。以11日北京市东四站点的数据为例，两者小时对比偏差可达到4倍到60倍，日均偏差达到15倍，显著高于“实际浓度”。

据中央社说，多家媒体报导，捷克气象服务网站“Windy”的数据显示，武汉市充满大量二氧化硫（SO2）。图为网友10日在Windy社群网站分享中国二氧化硫数据结果。（图取自Windy社群网页community.windy.com）

不过，中国官方出面对海外媒体报导“澄清”，也反映出武汉疫情严峻受到普遍关注。报道称，外界认为，当前公布的确诊数据无法反应真实情况，因为许多患者等不到确诊为武汉肺炎（2019年的冠状病毒疾病）就已经死亡。

报道引据腾讯网上发布的文章，有湖北殡葬业者在2月初即表示，他工作的单位已改为24小时待命，以便及时处理遗体。据他说，疫情爆发后，单位规定一切从简，为避免人群聚集也没有火化前的告别仪式，所有遗体不论是否确诊肺炎，都需要尽快处理。有些家属无法接受立即火化的规定，不肯在火化同意书上签字，有人情绪失控。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅