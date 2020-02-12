华为被美官员指有能力秘密进入全球通信网络已10年

华为被美国官员指，拥有秘密进入全球通信网络的能力已经10年。美国官员将这个原先没有透露的情况宣布出来，试图阻止欧洲今年在5G建设中采用华为技术。但英国已表示将允许华为参与一部分5G，法国尚未决定，德国也在争论中…

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据华尔街日报网站今天2月12日消息，美国官员称，华为技术有限公司可以通过为执法部门设计的“后门”，秘密进入世界各地的移动网络。美国官员说，情报显示，华为拥有这种秘密能力已长达10余年。华为否认了这些说法。



据美国，英国，德国官员称，美国官员去年年底时，曾向包括英国和德国在内的盟友提供这一详细情况，而此前美国一直将这些情况列为高度机密。此举表明美国的战术发生了改变，此前美国曾表示，无需拿出证据来证明华为对各国安全构成威胁。

华盛顿正试图说服盟友将中国华为公司排除在他们的网络之外。华盛顿向盟国表示，如果使用华为的5G通信技术，等于将机密情报完全暴露出来，对国家安全构成严重威胁。华盛顿宣称，华为与北京当局和中国军方的关联非同一般，肩负为中共政权搜集情报的重任。况且中国有法律规定，涉及国家安全问题上，所有公司企业都必须与政府配合。



今年是移动通信进入5G之年。华盛顿一直游说其盟国将华为排除在5G建设之外。警告盟国倘若使用华为5G，华盛顿将不得不中断与该国的情报合作。但华盛顿的游说似乎不太成功，五眼联盟之一的英国，似乎决定不禁止华为参与该国部分5G项目。英国首相约翰逊要求排斥华为的人，拿出替代方案。德国总理默克尔也不赞成将华为排除在该国5G建设之外，德国政界仍在争论当中。法国当局尚未就华为参加5G项目最终拍板。

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