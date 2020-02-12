基于人道准许陆配子女入台措施24小时内撤销

台湾陆委会昨天下午宣布，基于人道考虑，今天(12日)起，大陆配偶的子女准许入境台湾，但须居家检疫十四天。宣布之后，台湾网络上独派年轻族群一片骂声，接下来，台湾政府摇摇摆摆，政策一日三变，陆续添加了许多条件，限制申请的资格。更令人意外的是，今天下午疫情指挥中心再度宣布，昨天所有有关大陆配偶的子女可以申请入境台湾的规定，全部撤销。

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昨天下午两点，陆委会处长蔡志儒宣布，基于家庭团聚及人道考虑，台湾人或台湾人的大陆配偶所生，目前只有中国大陆国籍的子女，准许入境，但入境后须居家检疫十四天。他还强调，这不会增加境外移入的防疫风险。



但措施宣布后，引发网民热议，晚间七点，陆委会主委陈明通重回疫情指挥中心说明，强调这不是开放探亲，而是基于人道，申请入境的陆配子女必须符合三个条件，一、本来就居住在台湾；二、未满廿岁；三、在大陆无亲人可提供照顾。然后才能透过项目申请，经审查通过才准许入境。



但昨天晚上，陆委会发出新闻稿，再加上必须「父母都在台湾」才能申请。条件愈改愈严，政策一日三变。



不料这还不是最后的定案，疫情指挥中心指挥官陈时中今天在记者会中代替陆委会宣布，撤回陆委会昨天公布的所有与陆配子女相关的入境台湾管制措施，只要不具备台湾国籍的陆配子女，且目前滞留中港澳者，一律不准入境。



陈时中说，就「情」的层面虽然有亲情在，但「国人优先」是最高原则，这些人最初没有选择台湾国籍，就要自己做安排。



陈时中说，指挥中心防疫上有三大原则，陆配子女如果在台湾生病了，医疗上绝对是无差别待遇；其次，居家检疫、居家隔离也是无差别管理，不会因为身分差异有特别管理措施。



不过，第三、在边境管制上，他说「必然有差别」，必须符合「国人优先」的原则，因此才决定撤回没有本国国籍陆配子女入境的相关规定。



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