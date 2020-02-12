“威士特丹号”邮轮柬埔寨批准靠岸

本月1日由香港出发的邮轮“威士特丹号”在被多个国家和地区拒绝泊岸后，终于获柬埔寨同意靠岸。

广告 继续浏览后续

威士特丹号（Westerdam）搭载1455名乘客与802名船员，2月1日自香港启航，展开14天巡航亚洲的梦幻之旅，原定15日抵达目的地日本横滨市。 但是2019年冠状病毒疾病疫情蔓延，包括日本、关岛、菲律宾、台湾与泰国，都拒绝这艘邮轮进港停泊。 船东“荷美航运公司”（Holland America）坚称，没有理由认为船上有任何2019年冠状病毒病例，并呼吁泰国当局改变决定。 历经多日在海上的漂泊后，荷美航运公司宣布，东南亚国家柬埔寨同意威士特丹号可靠岸，邮轮周四在南部西哈努克城港口靠岸，乘客可以下船。



此前，泰国卫生部长阿努廷周二表示，该国已禁止荷美公司旗下邮轮威士特丹号靠港，泰国成为冠状病毒疫情疑虑中最新一个拒绝该邮轮入港的国家，尽管该邮轮上并无确诊病例。 威士特丹号的命运与另艘目前滞留在日本外海、被阴郁氛围笼罩的“钻石公主号”（Diamond Princess）形成鲜明对比。钻石公主号因受疫情波及，迫使乘客封闭在令人沮丧的船舱里。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅