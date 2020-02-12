戴口罩妨碍人脸识别 初创公司申请贷款开发新技术

疫情之下，雾霾之中，越来越多人戴口罩，防病毒传染和空气污染。如此这般，无处不在的人脸识别监控便失去了监控的效力。一家开发人脸识别技术的初创公司申请一亿元人民币贷款，用于开发新技术，包括提高对人群中戴口罩的个人识别准确度。

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据路透社周一引述内部消息报道，中国人脸识别初创公司旷视科技申请1亿元人民币(约1,432万美元)的贷款，用于开发包括提高人群中戴口罩个人的识别准确度在内的新技术。



旷视科技公司对寻求贷款一事不予置评，但回应称，公司正致力于提高一项AI技术的精准度，用于在戴口罩的情况下识别发热的人群。旷视科技表示，该技术不会对佩戴口罩的人群身份进行识别。



路透社引述金融业的消息称，300余家中国企业正在寻求总计至少574亿元人民币(82亿美元)的银行贷款，以缓解新冠肺炎疫情带来的影响。这些企业还包括中国最大外卖企业美团点评，智能手机制造商小米，叫车服务商滴滴出行，互联网安全公司奇虎360…。总部位于北京的奇虎360正寻求10亿元人民币(约1.4325亿美元)的贷款，用于购买医疗相关产品，并为追踪和控制病毒扩散的应用程序相关工作提供资金。



北京银行业消息人士告诉路透社，他们已收到北京市财政局发给北京市银行的两份申请贷款的企业清单副本。其中一位消息人士称，银行将拥有放贷的最终决定权。利率可能与提供给银行顶级客户的利率持平。



美团点评、滴滴、小米均拒绝置评，奇虎360没有立即回复路透的置评请求。北京市地方金融监督管理局亦未回复请求置评的电子邮件。



该消息说，为了帮助抗击疫情影响，中国央行已向银行系统注入资金，以支撑市场信心。中国银保监会也敦促贷款机构降低利率。

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