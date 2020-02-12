文章火了 习近平有点像崇祯皇帝？

习近平拥有那么强大的统治手段和科技资源，却被一个武汉肺炎闹得惊慌失措，举国陷入恐慌，到处封城封乡，百姓怨声载道。许多人在探讨其中的原因，最近网络上很火的一篇文章，也许透露中某种启示。

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网易平台近日刊出的『崇祯亡国的时候，大家都等着他下令』，是一篇解释明帝国末年崇祯走投无路明帝国覆灭的通俗短文，可以说不胫而走，尽管网上早删了，但各种复制件照样在大大小小的朋友圈流行。综合各种议论，倒不是人们突然大发思古之幽情，而是似乎看到了崇祯亡国与习氏统治的某种相同之处。



时评人士梁京亦认为，政治集权不合天道，中国人若继续对皇权文化执迷不悟，就不仅会“自作孽不可活”，也会危及整个人类。他认为，前面提到的这篇文章，非常深入浅出地解释了这个机理。“相信该文将启示千千万万的中国人。”

文章开宗明义：“崇祯为什么亡国？当危机来临的时候，所有人都在等着他的指示”。文章分析：“最后能干事的大臣差不多就被他杀完了，留下的都是不说话，不做事，皇帝说什么他就怎么做的那种听话的人。所以，他最后还说诸臣误朕，其实是执迷不悟，始终没有理解，是他耽误了大臣，也耽误了明朝的江山。”



文章分析崇祯统治的短板：“一旦遭遇突发危机，应对能力的短板就会特别明显。因为其他人都怕承担责任，所以并不独立判断，也不自己决策，而是逐级上报，等待上级指示，上级没有指示，他就坚决不动，因为这样做对他是最安全的。”“而这种过度的权力集中导致的另一个很明显的结果就是，其他人都对整个体制失去了忠诚和认同，而只是把自己当成皇帝的打工仔。”



文章结论：“这其实也是每个王朝末期官僚体系的普遍状态，对朝廷没有什么认同，对皇帝也无所谓忠诚不忠诚，只是当成一份普通的工作而已，只做上级交代的任务，上级没有指示，哪怕是再大的利国利民的好事，他也不会去做。因为在这种氛围下，如果谁这样做，反而显得别有用心，容易成为众矢之的，最后被其他人逆向淘汰。”



武汉疫情还在肆虐，做总结也许为时过早，但综述各家分析，至少认为这次的最大教训之一就是武汉的官员们或者中国卫生部门的技术官僚们，在发现疫情的严重性，甚至已人传人，连医护人员都难以幸免的时候，还不敢向社会公开。还不敢上报，或者瞒报，少报。



李文亮医生只是在朋友圈略微披露，便被抓，被训诫，八位医生被毫无医学训练的警察训诫，封嘴，然后大家继续隐瞒疫情，相安无事，武汉当局继续团拜，开万家宴，开地方两会。这是一个非常奇特的现象，为什么会出现这种现象，许多分析人士的结论就是因为过分集权所致，因为全中国的大权，都集结在集所有小组长于一身的国家领导人习近平身上，无论湖北省委，武汉市委，他们得到不良信息后都有两手，尽量就地消灭，消灭不了，大事化小，尽量轻报，不要让好大喜功的领导人不高兴。



这次的疫情，如果说湖北当局，或者说国家疾控中心完全压住了是不符合事实的，因为中国已经建立了全天候直通中央汇报疫情制度，这个中央是谁呢，从卫生角度看，首先应该是国务院，国务院最高领导人是李克强，李克强为什么不能及时下令处理疫情呢？显而易见，他没有这个实权，如果李克强越过习近平，单独下令处理疫情，就会被视为违反两个维护，就会被认为是对习近平的不忠，这个罪名是极其严重的，所以，李克强所能做到的最大程度，就是向习近平汇报。那么，最终对疫情反应快慢的程度，就取决于习近平本人的认知程度。



习近平为什么迟至二十日才下令处理疫情，其实已经严重地为时已晚，据分析，有两种可能，习近平对疫情缺乏敏感性，或以为传染病有什么可怕，顶多死那么几个人，没什么了不起，这一点毛泽东也是这样；其二，习近平可能想等到中美贸易暂时落定尘埃后才做决定，其三，习近平与湖北的官员想法一致，快快乐乐迎春节，平稳开完地方两会，为三月份全国两会登场做准备。



台湾政大东亚研究所所长王信贤分析，习近平应该早就知道有武汉肺炎疫情的消息，但当时正值美中签署第一阶段贸易协议等事项，习近平又将权力集中在自己身上，因此当疫情尚属模糊阶段时，“没办法派上习近平的首要考量”。疫情延烧至此，“最重要的是中共体制上的问题”。台湾政治大学国际关系研究中心主任寇建文认为，习近平仍须对疫情蔓延负责，即便中央政府现在试图将引导舆论，将责任归咎给地方政府，但这些被问责的官员，都是在习近平任内任用的。



帝国的特征就在于全国所有官员都看着皇帝颜色行事，任何独立的看法见解都很危险，就这样，湖北这场可怕的疫情，早在十二月初已发现了疫情，一拖再拖，一压再压，直到完全失控，人传人，医护人员难以幸免，全中国都面临巨大危险的时候，习近平才表态了。这一表态，接着而来的就是帝国传统的战争处理方式，封城，封省，全封闭式管理，一时乱象百出，人民怨声载道，死的死，伤的伤，前期医疗资源严重不足，患者求助无门，后期则上门抓人，暴力排查，给人民内心留下巨大的伤害。



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