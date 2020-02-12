武汉当局泄露天机： 12月份就已向中央报告疫情

到底谁应该对武汉疫情大蔓延这场巨大灾难负责？湖北还是北京？就在武汉当局备遭指责，指其耽误了对抗疫情的最佳时机，以至于造成疫情全国蔓延走向世界的时候，武汉市长不甘当替罪羊，武汉官网『汉网』挺身而出为其辩护。

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这篇武汉『汉网』刊出的题为“‘疫’流而上，何不多给武汉市长暖暖心”的文章大有深意。文章写到：“很多人说，疫情在全国的蔓延，武汉市长周先旺有不可推卸的主要责任，可是又有谁去理性看待这位市长背后的无奈？早在疫情发生12月，武汉已将相关情况上报国家卫生部门，专家组一行也深入到武汉调研，给出了初步结论，这位市长亦非专业医学出身，遵从专家的建议又何错之有？”



这里已经不是简单的甩锅，这段文字大有一箭三雕之势。一，武汉市并非不动作，而是早在12月份就向北京中央上报；二，武汉市长的举动并非盲目，他向北京上报不仅是自己的决定，而且遵从了专家的建议。这等于表达了市长在疫情面前既有担当又有科学精神，何错之有？



周先旺的做法被解释成“依法披露”，称，“当钟院士说出人传人时，这位市长又是冒着多大的政治风险，做出了史无前例的封城指令？”，在武汉官网笔下，武汉当局做的合法合理，而且是冒着史无前例巨大风险的英雄行为!



“何错之有？”这句话的指向毫无疑问是指向北京中央的，就在星期二，习近平已开始动手，撤换湖北卫健委书记和主任，由北京派去的王贺胜身兼两制，此外，习近平的亲信，陈一新以中央指导小组副组长身份，在武汉指挥抗疫，武汉乃至湖北的所有党政领导形同架空，之所以这样，是习近平对武汉疫情给全国造成这么大的影响很不满。



那么，在中央要在武汉肺炎发源地---湖北找替罪羊的时候，湖北市长周先旺开始反击了。其实，武汉市委书记和市长周先旺数日前已经 公开“表示难过”，难过什么？“要是更早一点采取措施就好了”，但是，他们必须要等中央“授权”，两位武汉领导人的做法以及随后湖北省委书记和省长的相关表态被为“甩锅”。



『汉网』的报道，有人分析说武汉当局不至于公开向北京挑战吧？有人认为是市长周先旺为他的后路抗争。



不少分析人士称，真正应该对这场疫情负责的是集所有大权于一身的中国领导人习近平。习近平不表态，下面不动作，只有习近平1月20日发话，下面才“地动山摇”，但已造成不可挽救的严重后果。



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