武汉暴力排查变相拘禁引发质疑

在遭受将近五十天的严酷封城之后，武汉人正遭受着前所未有的“大排查”。这一切都是打着拯救他们的名义，也许动机不坏，但被批评严重缺乏人道。

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中央工作组是习近平的钦差，他们一经抵达武汉，发出彻底排查，一个不漏，不落一户，不漏一人的排查所谓“四类”人员的命令，将其送往隔离点和定点医疗机构，一线医生认为，当局的最新政策会导致更严重的交叉感染，认为这种做法很过分!

当局没有能力让人们主动自报家门，因为人们失去了对他们的信任，当局也不设法说服人民，因为他们领了习近平的军令状，“全力以赴，全面推进”，他们现在认为这是一场保卫武汉的抗疫人民战争，全面打响“总体战、阻击战”，一切像机床切割一样，必须几日内完成。于是，他们开始了排山倒海的排查，排查。中央工作组下来了，处境尴尬的湖北省委书记蒋超良也抢着提出更厉害的口号：“确保所有在家未收拾患者人数清零!”要“坚决打赢集中收治‘歼灭战’。”

2月9日，武汉软体工程职业学院的学生宿舍被当局征用为临时医疗站，工作人员擅自把学生宿舍内的桌面及书柜全部清空，并将宿舍房门全部拆除，学生的书籍，生活用品全部像垃圾一样被丢出来，物品散落一地，布满院子，如垃圾场。如此处理大学生宿舍，令人齿冷。有人批评，“多少人的大学生活记忆的一部分就这么被瞬间抹去，毫无人性。”

网络上这两天四传的大排查视频令人震惊! 排查排查，把大学生宿舍的东西胡乱倾泻，把一时想不通的人强行抓捕驱赶，这些上门抓人的许多是社区工作人员，是保卫人员，问题是他们自身的卫生指标如何，他们发热了吗？他们这样近距离抓人，会不会加重交叉感染。他们为什么这样凶狠，搞得到处鬼哭狼嚎？他们为什么这样缺少人道，原来他们得到了习近平的命令，三日之内消灭可疑犯，全部排查完毕。原来，这又是一场丝毫不顾人道的大跃进，为了数字，为了追求一个结果，为了完成一个遥遥在上的最高领袖的命令，不顾一切排查，最后可以向上级报告成果，果然会在几日之内排查完了，但是，这一粗暴点排查过程，引发的交叉感染，引发的你怨我恨，引发的人道灾难，能够随着时间的流逝彻底“排查”吗？

非人道的做法也在杭州出现，一位在杭州工作八九年的原籍温州人，节后于29日重返杭州，2月4号接到社区需进行医疗观察通知后，主动配合，每天上报体温，但是，到了2月6日，突然听到门口钻门声音，原来被街道派出所上锁了。次人此后每天给派出所打电话，派出所声称不在他们管理权限，警察说，我们也是执行政府的规定。铁链依然还在，此人无助的给朋友打电话表示：“昨天我还感到悲哀，试图通过各种渠道维护我的权利，但今天我只剩下悲哀，以及一个小目标”。

在纽约时报采访时，美国范德比尔特大学传染病专家沙夫纳对中国采取的新措施提出质疑，当局如何面对临时隔离避难所内的冠状病毒患者及其护理人员面临的风险？生病的人怎么办？他们得到照顾了吗？什么级别的护理？在体育馆和学校礼堂这样的环境里，护理人员能否有效提供护理并保证自身安全？ 其他外部专家表示，将大量病人集中在类似宿舍的设施里，为一系列传染病不经意间的传播创造了条件。

排查，封锁，全封闭式管理，当局通盘考虑好了没有？会不会发生人道灾难？历史学者章立凡担心，“疫情失控后采取隐瞒执法的方式进行封锁，导致最弱势的群体得不到平等对待。像杭州出现强制封门，实际上把人变相拘禁，像武汉把尚未确诊或疑似的人员集中，这也会造成集中营式的管理，最后也会造成这些人成为牺牲品。”

有在武汉的记者指出，2月9日当晚，将患者转运至武汉同济医院中法新城院区的过程中，武昌区由于工作滞后，衔接无序，组织混乱，不仅转运车辆条件差，街道和社区工作人员也没有跟车服务，导致重症病人长时间等待继而情绪失控，做法十分恶劣。

有网民评论：这是一场治病救人的人道战，人道为重，不要践踏人道，否则与遭疫情侵袭差若几何？

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