港府领导班子民望调查全体负数林郑“似已跌无可跌”

香港民研公布特首及问责司局长最新民望调查结果，特首林郑月娥的评分 20.3 分，反对率超过 66%，属“表现拙劣”。站在对抗疫情最前线的卫生局局长陈肇始支持率净值只有19%，创上任以来新低，反对率超过 50%，属“表现失败”。

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香港民研计划总监钟庭耀11日举行记者会发布结果，从二月初透过随机抽样电话访问方式，访问 1001名18岁以上的香港居民。调查结果显示，特首林郑月娥的评分20.3分，民望净值为负68%，两项数字与两星期前分别不大。钟庭耀形容，“以数论数”来说，林郑的得分“好像已经跌无可跌”，仅仅“手上只有20分”。



司长方面，政务司司长张建宗的支持度评分为22.9 分，民望净值为负47%，创上任以来新低。财政司司长陈茂波的支持度评分为26.6分，民望净值为负36% 。律政司司长郑若骅的支持度评分为 15.9分，民望净值反而显著上升 8% ，但仍然只是负61%。



局长方面，十三位局长的民望净值全部录得负值。对比一个月前，十三位局长中八人的支持率上升，四人下跌，一人不变，其中陈肇始、邱腾华及刘怡翔的支持率净值均创其上任以来新低。陈肇始出任食物及卫生局局长支持率只有19%，杨润雄出任教育局局长支持率更只有16%。



根据民研计划的标准，李家超、张建宗、杨润雄、刘江华、陈茂波及陈肇始的民望，反对率超过 50%，属“表现失败”；林郑月娥及郑若骅的反对率超过66%，更属于“表现拙劣”。



记者会发布结果之前，钟庭耀曾评价政府近日处理疫情的手法，他表示，政府10日深夜就青衣长康邨康美楼疫情开记招，虽然是震撼的疫情发展，但从另一个角度也是一个“好的现象”。他解释，公信力较高的专家可以与记者和市民直接说话、回应，“从知情权的角度或者保护自己的角度，这些答与问均是非常有帮助”。作为社会研究者，他坦言“希望多听这类资讯，好过特首那些令人不太明白的说话”。



面对疫情，钟庭耀认为政府应该跟从“科学路线”、“制定基准”，例如根据社区爆发的机率、医疗系统能否应付的机率去判断是否需要封关。他希望未来疫情如何发展、要做什么具体措施也好，一切决定应按风险机率判断。风险评估应由专家、科学家解答，而非官员，“现在估估吓（一味靠猜），人心惶惶，抢购米、抢购纸巾，有些不值得”。



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