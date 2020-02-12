美应对香港疫情授权驻港总领事非主要职员离港

武汉肺炎病毒在香港出现第二代传播，但林郑月娥政府仍然拒绝封关，美国国务院11日宣布，授权驻港总领事馆的非主要职员及其家属自愿选择离港，而驻港总领事馆会维持开放。有关措施30日后会再检讨。

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美国国务院发言人表示，今次授权是基于对武汉肺炎病毒不确定性的高度警惕，强调并非要求驻港总领事馆的非主要职员及其家庭成员撤走，而是允许他们自愿撤离。



中国外交部今个月初曾经批评美国对中国武汉病毒的措施“过度反应”。中国外交部2月2日举行首场网路线上提问记者会，发言人华春莹对提问作出上述回应，并批评美方迄今有三个“第一”。



华春莹指出，美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出其领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，“带了一个很坏的头”。



对中国的指责，美国疾病控制中心CDC的发言人反驳指出，美国的举措完全是基于现实疫情的发展以及美国国民的健康为首要考虑目标。



美国国内现时有13宗确诊个案。为应对疫情，总统特朗普本月初签署行政命令，禁止任何过去14日曾到中国的外国人入境美国；过去14日内曾到访中国湖北省的美国公民则需要强制隔离14日。特朗普前日预期，武汉肺炎疫情会随着天气转暖而于4月消散，他说：“那病毒……通常会在4月消散，一般而言，热天能消灭那类病毒。”不过特朗普此说毫无科学根据，因为热带地区如新加坡，目前已有47宗确诊武汉病毒个案。



特朗普透露数日前曾跟中国国家主席习近平详谈，说习近平有信心4月气温回升时会杀死病毒，认为是“好事”。不过美国国家过敏与传染病研究所主管福西（Anthony Fauci）日前表示，目前有关病毒的未知数仍多，对疫情的任何预测都只流于轻率。



另外，首批因为武汉肺炎疫情在上月28日从中国撤走的195名美国人，于加州河滨县（Riverside County）马奇空军基地（March Air Reserve Base）军营强制隔离期14日后，未有出现武汉肺炎症状，从11日起可自由离开。



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