英报告评估武汉当地病死率达18% 布基纳法索确认疑似病例为虚惊一场
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英国帝国理工学院周二公布新冠病毒蔓延以来第四份调查研究报告，披露武汉每天新增感染人数达到两万，当地病死率高达18%。此外，非洲布基纳法索政府周二宣布此前的疑似病例经检测为阴性。
英国帝国理工学院周二推出对此次新冠疫情的第四波评估报告，报告认为，中国实际感染者数量可能是官方上报数字的19-26倍。报告采取的疫情样本为2月5日中国官方公布的湖北病例数量和死亡病例数量，研究认为，中国大陆尤其是湖北省武汉市目前收治的病例大多临床症状偏重，轻度无症状患者大量未被收治，导致病死率计算时基数（感染者数量）被低估。报告根据德国与日本在国际航班中检测出的新冠病毒的感染率在1.3%左右，按照此一比例计算，再扣除在疫情大规模爆发之前离开武汉的人数，从而推算出每天感染人数在两人人左右的数据。
以下是帝国学院的网站中文的报告摘要：“我们提供了三种类型的2019-nCoV感染病例的病死率（CFR）估计值。对于在湖北发现的病例，我们估计病死率为18％（95％贝叶斯置信区间：11％-81％）。对于在中国大陆以外的旅行者中发现的病例，我们根据统计方法得出, 病死率估计值的中位数介于1.2-5.6％之间，而且这些中心估计值存在很大的不确定性。我们根据日本和德国撤侨航班上乘客的检测结果，估算出1月底武汉市的潜在感染盛行率，并据此调整湖北省早期病例或中国大陆以外病例的病死率的估算，从而估计所有感染病例（不论有无症状）的总病死率约为1％（95％信赖区间：0.5％-4％）。值得注意的是，这些估计值的差异并不反映国家之间疾病严重程度的根本差异。在各个国家/地区中的病死率会有所不同，取决于不同监测系统对疾病严重程度检测的敏感性以及为重症患者提供的临床护理。由于目前尚不清楚在中国大陆对死亡和病例所进行监测的敏感性，因此应谨慎看待所有病死率的估计值。此外，所有估计都依赖于一般个案从症状出现到死亡或复原的时间间隔，这些有限的数据会影响病死率的估计。”
然而，中国官方与世卫组织都在几天前宣布，虽然感染病例的总数依然在不断上升，但是，新感染病例的新增幅却出现下降趋势，这才使世卫组织周二发出自相矛盾的声明，一方面认为疫情正出现稳定，另一方面有强调新冠病毒威胁全球。但是，多个消息来源认为，除了中国官方统计数字总体缺乏可信度之外，不排除官方在统计标准上做了手脚，将确认病例但尚未出现并发症的病人排除在确认病例之外。
另外，非洲大陆目前尚没有确认病例，周二布基纳法索政府宣布日前一起疑似病例被确认为阴性，本台发自当地的报道指出，中国使馆官员与世卫组织的代表均出席了周二的记者会。非洲此前仅有南非与塞内加尔两国拥有检测病毒的实验室，世卫组织正在协助各国增设新的检测点。
非洲多个国家的航空公司都公布了预防疫情的措施，马达加斯加当局禁止抵达马达加斯加的航空公司运载中国乘客，以及十四天前在中国逗留过的乘客。非洲与中国关系密切的国家刚果民主共和国，科特迪瓦以及尼日利亚等国被世卫组织列为高风险国家。
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