钻石公主号上又有39人感染 一名检疫官感染

12日，日本厚生劳动省宣布，在邮轮钻石公主号上，又检出39名新型冠状病毒的感染者，同时有一名检疫官感染，目前在日本发现的新型冠状病毒感染者已达203人。

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日本厚生劳动省指出：对53名新的受检者的检验结果表明，其中39人为阳性反应，目前在此船上接受检验的497人中，已有174人为新型冠状病毒阳性反应，高达35%，对于这些阳性反应的人，将陆续送到病院中救治。



厚生劳动省表示：感染新型冠状病毒的检疫官于3日夜里到4日夜里在邮船中进行检查作业，在作业过程中，他按照世界卫生组织的指南，在接触每个人时都戴了口罩和手套，但是没有着用全身防护服。



日本厚生劳动大臣加藤在12日的记者会上表示：在邮轮钻石公主号上感染的174人中，有4人为重症，其中3人为日本人，重症患者正在使用人工呼吸器或进入集中治疗室中进行治疗。



目前，鉴于新型冠状肺炎感染的不断扩大，日本外务省已向全中国居住的日本人和旅行者呼吁：要万无一失地收集信息，希望紧急研究尽早一时归国，要前往中国的人尽快研究延期前往。



另据报道：日本首相安倍晋三在于12日主持召开的第7次新型冠状病毒肺炎对策本部会议上，宣布继限制到过中国湖北省和持有湖北省签发的护照的外国人入境后，过去2周内曾访中国浙江省的外国人和持有浙江省签发的护照的人也不准入境，这项措施将从13日午前零时开始。

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