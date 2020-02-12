300多家中国企业寻求数十亿美元贷款应对疫情影响

新冠病毒疫情冲击中国经济，一些企业的经营活动被迫放缓，甚至暂停。路透社引述消息透露，有300多家中国企业正在寻求银行贷款应对疫情的影响，包括小米，美团，滴滴出行、旷视科技和奇虎360…。

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路透社2月10日引述两位银行业消息人士称，包括中国最大外卖企业美团点评和智能手机制造商小米在内的300余家中国企业正在寻求总计至少574亿元人民币(82亿美元)的银行贷款，以缓解新冠肺炎疫情带来的影响。



中国部分城市已“封城”，暂时封闭一些交通干道，关闭人群聚集场所，这打击了经济增长，中国社会科学研究院经济学家张明曾表示，受疫情拖累，中国今年第一季经济增速可能会降至5%。中国工厂推迟复工将令制造业放缓，并给全球供应链造成拖累。



消息人士周一对路透社表示，包括中国主要叫车服务提供商滴滴出行、旷视科技和奇虎360在内的企业，要么参与了疫情的防治，要么受到了最严重的打击。



消息人士称，在北京提出贷款申请的企业将可能得到快速审批和优惠利率。他们表示，已收到市财政局发给北京市银行的两份企业名单副本。



到目前为止，还没有全国范围内企业为应对疫情申请贷款总额的官方统计数据。



一位消息人士称，银行将拥有放贷的最终决定权。利率可能与提供给银行顶级客户的利率持平。

根据两份名单，世界第四大智能手机制造商小米正寻求50亿元人民币(7.1624亿美元)的贷款，用于生产和销售包括口罩和温度计在内的医疗设备。



美团点评申请人民币40亿元(5.7299亿美元)的贷款，部分用于帮助为疫情中心武汉的医务人员提供免费食品和送货服务的融资。



私人持股企业滴滴出行受疫情影响严重，正寻求5,000万元人民币(716万美元)的贷款。



总部位于北京的互联网安全公司奇虎360正寻求10亿元人民币(约1.4325亿美元)的贷款，用于购买医疗相关产品，并为追踪和控制病毒扩散的应用程序相关工作提供资金。



该报道透露，中国国家发改委和工信部在各地的机构正在拟定受影响企业名单，并向它们提供支持。

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