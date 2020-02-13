世界减飞 中国陷半隔离

随着新冠肺炎疫情的扩大，连接中国和世界的航空网也在缩小。据统计，最近面向中国的国际航线数比1月30日世界卫生组织（WHO）宣布将疫情列为国际关注的突发公共卫生事件前减少了67％。从减少率来看，美国减少近8成，日本和韩国也减少了5成。美国联合航空公司(UAL.O)周三晚间称，受新冠病毒疫情影响，公司所有从美国飞往中国的航班停飞时间将延长至4月下旬。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，美联航所有飞往中国航班的停飞时间将延长至4月下旬。据美国联合航空公司(UAL.O)周三晚间称，受新冠病毒疫情影响，公司所有从美国飞往中国的航班停飞时间将延长至4月下旬。算上美联航，现在美国客运航空公司都已停飞至中国的航班直到4月下旬。这些航空公司称，部分原因在于需求大幅下降。



美联航称，将继续取消飞往香港和中国大陆的航班。该公司原本计划在2月21日恢复飞往香港的航班，在3月28日恢复飞往中国大陆的航班。这些航班将从4月24日开始恢复。



报道称，美联航在正常情况下每日有大约12个从美国飞往中国大陆和香港的航班。



美国政府对去过中国的访美者实施新的入境限制，几乎禁止所有过去14天曾到过中国的非美国居民入境。



美国11大机场还限制来自中国的航班、以及载有过去14天曾到过中国的美国乘客的其他国际航班，以加强防范。要求近日到过中国湖北省的美国公民进行隔离。



达美航空(Delta Air Lines) (DAL.N)此前已经将前往中国的航班取消，一直持续到4月30日。

日本经济新闻今天报道说，随着新冠肺炎疫情的扩大，连接中国和世界的航空网也在缩小。据统计，最近面向中国的国际航线数比1月30日世界卫生组织（WHO）宣布将疫情列为国际关注的突发公共卫生事件前减少了67％。从减少率来看，美国减少近8成，日本和韩国也减少了5成。仅航班减少，推算就造成了累计240万人的来往。旅游业下滑等原因很可能会招致全球经济减速。



该报道说， 2月9～11日的3天内，面向中国的航线数平均每天343个，和世界卫生组织宣布列为突发公共卫生事件前的1月26～28日（平均每天1037个）相比出现锐减。按机型数据等进行试算的话，旅行受影响的人数为往返240万人。一些正常运行的航班旅客数也在减少，人际流动很有可能进一步减少。



据国际航空运输协会（IAT）的数据显示，2003年爆发“非典”（重症急性呼吸综合征、SARS）时，4月份亚太地区的国际线的旅客人数同比减少了45％。从此次的航线数量减少率来看，影响很可能要超过非典时期。



该报道称，与中国的往来减少将对企业业绩构成打击。尤其是得益于中国人需求扩大的旅游和消费市场，影响尤为显著。



报道引述大型酒店集团美国希尔顿全球2月11日宣布，由于新冠肺炎疫情扩大，2020财年的调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）可能要减少约27亿～55亿日元。除旗下约150家中国酒店停业外，中国游客减少海外旅行也造成一定影响。



由于担心中国的奢侈品消费下滑，全球最大奢侈品牌酩悦轩尼诗·路易威登（LVMH）的股价比1月中旬的近期高点下跌约6％。



根据瑞士信贷的统计，2018年进入全球个人资产额前10％的中国人为世界最多。中国人的消费减速很可能压低世界各国企业的利润。



据日本经济新闻说，按国别统计的话，韩国、日本、马来西亚面向中国的航线减少了一半。日本面向中国的航线数每天75个，下降率为5成稍多。全日本空输（ANA）在3月底之前飞往中国大陆的航班几乎减少一半。2、3月前往中国的机票预订数量也比上年减少7成以上，需求显著减少，正在考虑应对措施。在新冠肺炎疫情扩大之前，韩国面向中国的航线约有120个，现在为60个左右。日韩由于在进出口和观光需求方面与中国的联系密切，尚未像欧美那样采取强硬的入境管制。在华人占到人口两成以上的马来西亚，航线数也减少了5成左右。



为防控新冠肺炎，欧美国家很早就采取了行动。美国在1月底决定除本国公民外，禁止来自中国的外国人入境。美国航空已经取消4月下旬之前所有直飞中国大陆的航班。对于最初还考虑维持的香港航班，也由于需求锐减而暂时停飞。



英国航空公司（BA）则将预定2月底开通的上海至伦敦直飞航班延期到4月1日。



日本经济新闻指出，新加坡吸取当年未能防止“非典”扩散的教训，此次对新冠肺炎采取了严格防控措施，面向中国的航线减少85％，减少率最为明显。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅