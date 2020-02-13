中国女擅闯特朗普海湖庄园 美评审团裁罪不成但拒捕罪成

中国女子卢晶去年试图闯入特朗普总统的海湖庄园（Mar-a-Lago），陪审团周三（2月12日）裁定其擅自闯入罪名不成立，但该陪审团还认定卢晶非暴力拒捕的罪名成立。卢晶是2019年第二名“闯入”海湖庄园的中国公民。中国公民张玉婧去年3月以说谎手段进入属于特朗普总统的度假地海湖庄园。佛罗里达州的一个联邦法院判处她八个月监禁。

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据美国之音今天报道说，陪审团裁定中国女子擅自闯入海湖庄园罪名不成立。这名中国女子去年试图闯入特朗普总统的海湖庄园（Mar-a-Lago），陪审团周三（2月12日）裁定其擅自闯入罪名不成立。庭审于周二在西棕榈滩开始，周三结束。陪审团在经过一个多小时的审议后做出了上述裁决，陪审团还认定56岁的卢晶（Jing Lu，音译）非暴力拒捕的罪名成立。

该报道说，卢晶将因这项罪名面临最多一年的监禁。她将于周五被判刑。

卢晶是一名中国游客，去年12月18日试图从正门进入海湖庄园，被保安要求离开。结果她过了一会儿，又返回海湖庄园，并开始照相。保安试图跟她沟通，但她逃开了。保安随后报警。警察到达后在离海湖庄园大概步行30分钟的地方找到了卢晶。她看到警察要来问话后，握起了拳头，两条胳膊交叉在胸前，大声尖叫“No，No”并且准备逃跑。警察抓住了她的左手，并给她带上了手铐。自她被捕以来，她已被关押了了两个多月。

该报道称，在周二一整天的庭审中，卢通过一名中文翻译作证说，她花了200美元请一名中国导游把她送到佛罗里达州的几个地方。她将自己描述成一名困惑的游客，因为语言障碍使她无法理解保安的要求。保安则告诉陪审员，他用手势向她清楚地传达了他的警告。

后来警察找到卢晶将其拦住。警察作证说，他们试图用手铐铐住她时，卢晶不同意接受审问且反抗了警察。卢则表明，警察接近她时她很害怕，还说她不知道自己为什么被戴上手铐。

卢晶是2019年第二名“闯入”海湖庄园的中国公民。中国公民张玉婧去年3月以说谎手段进入属于特朗普总统的度假地海湖庄园。佛罗里达州的一个联邦法院判处她八个月监禁。

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