中国新冠状肺炎官方新报 确诊近6万 1367死

中国官方公布，截至12日累计有5万9804例2019年冠状病毒疾病（武汉肺炎），随着湖北将“临床诊断”纳入确诊判断，全国单日暴增1万5152个病例。至12日，中国累计报告确诊病例5万9804例，累计死亡病例1367例，现有疑似病例1万3435例，累计治愈出院病例5911例。

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据中央社今天报道说，中国确诊武汉肺炎近6万例，单日暴增1.5万例。据中国官方消息说，冠状病毒疾病（武汉肺炎），随着湖北将“临床诊断”纳入确诊判断，全国单日暴增1万5152个病例，湖北以外地区新增病例则连续9天下降。



根据中国国家卫健委下午在国务院联防联控机制新闻发布会上的说明，2月12日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1万5152例，新增死亡病例254例，新增疑似病例2807例，重症病例减少174例。中国武汉肺炎诊断新增“临床诊断”后，确诊病例12日单日暴增1万5152例，根据湖北省卫健委上午通报，湖北省单日就新增1万4840例（临床诊断病例1万3332例），其中武汉市新增1万3436例。

中央社说，至12日，中国累计报告确诊病例5万9804例，累计死亡病例1367例，现有疑似病例1万3435例，累计治愈出院病例5911例。

该报道称，有中国专家指出，之所以采用临床诊断，也就是把CT（电脑断层扫描）影像特征作为确诊的标准，是为了加快湖北大量疑似病例的确诊速度，避免确诊受限于病毒核酸试剂盒供应及检测能力受限，有助控制疫情，目前是病例的“存量释放”。

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