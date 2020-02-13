主力舰巡弋钓鱼岛 威吓谁

中国与日本有争议的钓鱼岛

尽管“武汉肺炎”疫情严重，中国解放军军机本周两度“远海长航”绕台飞行，今天(13日)传出4艘中国海警局船只驶入钓鱼台海域，是2020年以来第4次、本月第2次进入相关海域，而这次与前3次不同的是，中国海警出动主力舰艇—5000吨级的“2501”大型远洋公务执法舰。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道说，军机绕台后，中国海警5000吨级舰驶入钓鱼台。中国海警微博亮中国海警2501舰等4艘中国海警局船只驶入钓鱼台海域照片。

尽管“武汉肺炎”疫情严重，中国大陆解放军军机本周两度“远海长航”绕台飞行，今天(13日)传出4艘中国海警局船只驶入钓鱼台海域，是2020年以来第4次、本月第2次进入相关海域，而这次与前3次不同的是，中国海警出动主力舰艇—5000吨级的“2501”大型远洋公务执法舰。

该报道说，根据日本第11管区海上保安总部(那霸)称，13日上午10点左右开始，4艘中国海警局船只相继驶入尖阁诸岛(中国称钓鱼岛)附近的日本领海，航行约1个小时50分钟后驶出领海，进入外侧的毗连区。这是5日后中国公务船再度驶入尖阁附近领海，为今年第4天。

中国海警微博也发文：“2020年2月13日，中国海警2501舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航”。

该报道称，根据中国大陆官方讯息，“中国海警2501舰”，长128米，宽16米，航速22节，排水量5000吨，2015年入列服役。目前台湾海巡署最大吨位舰艇为3000吨级“高雄舰”、“宜兰舰”，至于海巡署委托台船制造的4艘5000吨级海巡舰，首艘预计2026年底下水，2031年全数交舰。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅