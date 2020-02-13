习近平下令解放军驰援抗疫 首调运20上阵

新华社今天报告，经中共总书记习近平批准，解放军再增派2600名医护人员支援武汉疫情，可新增1560张床位；从开设的科室性质看，应是配合应收尽收政策的轻症患者治疗工作。今天上午起，多架运20、伊尔76、运9等运输机，运送军队支援湖北医疗队及物资抵达武汉天河机场。

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据中央社今天报道说，解放军再援2600医护，运20首执非战任务。新华社今天说，经中共总书记习近平批准，解放军再增派2600名医护人员支援武汉疫情，可新增1560张床位；从开设的科室性质看，应是配合应收尽收政策的轻症患者治疗工作。此外，今天上午起，多架运20、伊尔76、运9等运输机，运送军队支援湖北医疗队及物资抵达武汉天河机场。报导称，这也是运20（Y-20）重型军用运输机，首次执行大型非战争军事任务。

该报道引据新华社消息，解放军新增派2600名医护人员支援武汉肺炎新型冠状病毒（COVID-19）疫情，将比照武汉火神山医院运行模式，负责武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区的确诊患者医疗救治任务。武汉市泰康同济医院预计新增床位860张，湖北省妇幼保健院光谷院区新增床位700张。两家医院均开设临床病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断、药械、消毒供应、资讯、医学工程等辅助科室。

官方消息称，此次抽组的医疗力量来自陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队等多个医疗单位。根据医院容量和建设进度，军队医护人员将分批投入，首批1400人于13日抵达武汉，并计画在第一时间开展相关医疗救治工作。消息还称，13日上午9时起，11架运输机陆续降落在武汉天河机场，近1000名军队支援湖北医疗队队员和大批医疗物资抵达抗疫一线；截至目前，军队共派出3批次4000多名医护人员支援武汉疫情。

湖北日报引述湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部报导，12日有来自中国各地12支医疗队、1485名医疗队员，支援湖北省疫情防控工作；其中，医疗技术人员580名、护理人员827名、其他人员78名。

中央社说，截至12日，中国国家卫健委、国家中医药管理局、中国红十字会、29个省市自治区、新疆建设兵团、军队医院共派出190支医疗队、2万3103名医疗人员；安排在武汉市的有159支医疗队、1万8541名人员，另有31支医疗队、4562名医务人员分配到黄石等16个市州。

世界卫生组织（WHO）2月11日将武汉肺炎定名为COVID-19（2019年冠状病毒疾病）。

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