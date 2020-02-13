习近平：疫情形势出现积极变化 世卫组织：预告拐点为时太早

习近平12日主持召开常委会讨论疫情，称“疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效”，中国疾控中心首席科学家曾光的表达很特殊：“疫情下降的拐点已经出现，但还潜藏着上升的拐点”。不过，世界卫生组织的表达很直接：现在就预告新冠病毒疫情何时结束，为时太早!

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根据中国官方最新统计，湖北一省周三死亡病例新增242例，总数达1175例，其中武汉死亡病例902例。湖北全省确诊病例达到14840例。全中国确诊病例46361，死亡病例1362例。



星期三，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光在微博发文称，疫情下降的拐点已经出现，还潜藏着上升的拐点。

曾光在央视采访时称，据他预测，在下降拐点之后，还难以避免又出现一个疫情上升到拐点。理由是，不能低估多大1.6亿人口流动返程潮的负面影响，首当其冲的是珠三角、长三角、京津冀地区。



习近平12日主持中共常委会讨论疫情，这是中共最高当局几日内召开的第三次常委会，习近平在会上表示“疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效”。不过，世界卫生组织对习近平的乐观表述不以为然。认为现在就预告新冠病毒疫情什么时候开始下降，什么时候终结“为时太早”。



习近平也强调“疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，要毫不放松做好疫情防控重点工作，加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。”习近平还要求各级领导干部“确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务。”



世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·莱恩周三稍晚些时候在日内瓦表示，“我认为现在预测新冠病毒疫情何时结束为时太早“。世界卫生组织总干事谭德塞也表示，中国最近一周疫情形势相对稳定，但必须极其谨慎，这一疫情可以向任何一个方向发展。



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