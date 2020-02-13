五角大楼变脸 诺严限对华为出口

美国国防部可能会支持美国针对华为技术有限公司的新限制规定，逆转早前对进一步打击对华为出口提案的反对立场。路透社说，这种逆转将使美国企业更难绕过对华为出口的有效禁令。

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据路透社报道说，美国国防部“变脸”，料支持进一步限制对华为的出口--消息。

该报道称，一位知情人士周三告诉路透社，美国国防部可能会支持美国针对华为技术有限公司的新限制规定，逆转早前对进一步打击对华为出口提案的反对立场。这种逆转将使美国企业更难绕过对华为出口的有效禁令。

据该消息人士称，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)最近呼吁国防部长埃斯珀(Mark Esper)讨论这一问题，并在下周针对此事召开会议。2月28日还将召开更高级别的会议，届时美国官员将讨论进一步限制对中国以及华为的技术出口。而美国商务部周三称，商务部在“不断审查和更新出口管制，以应对技术传播和创新加速的挑战”。

Politico稍早援引了解内部讨论的知情人士，最先报道了国防部可能逆转立场的消息。

该报道称，国防部未回应置评请求。

路透社去年11月报道称，美国可能进一步阻止更多使用美国技术的外国产品出售给华为。这可能让美国有关当局对销往华为的非敏感产品进行监管，比如采用美国技术在海外生产的标准手机芯片、软件或零部件。如果美国出口管控规定得到修订，贸易律师Doug Jacobson称这可能导致美国企业损失一些销售额。

据Jacobson说，“但它最终并不会限制华为在国内制造产品的能力。”

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