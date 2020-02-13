华为与孟晚舟被美国司法部加控窃取商业机密等罪

美国司法部周四加控中国通讯设备制造商华为及副董事长孟晚舟新的罪名，包括窃取商业机密等。

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法新社消息，美国纽约布鲁克林联邦检察官多诺修（Richard Donoghue)向联邦法院提交替代起诉书。该法院去年1月对华为及孟晚舟提出13项起诉，其中包括串谋及银行诈骗等，当时西雅图法院也对华为提出另外10项指控。



据称，新的控罪指华为从事窃取美国公司商业秘密的活动长达“数十年”，为了发展全球业务，密谋盗用6间美国公司的知识产权。控罪提及的商业秘密包括网络路由器原始码、手机天线技术及机器人技术等。 华为也被指触犯《反勒索及受贿组织法》。新指控并针对华为与受制裁国家如伊朗和朝鲜的关系等。



加拿大2018年12月1日应美国政府司法互助要求，在温哥华机场拘捕华为首席财务官孟晚舟，去年1月高调宣布针对华为和孟晚舟的23项控罪，并正式提出引渡孟晚舟到美国受审。加拿大法院现正审理孟晚舟引渡案。



《纽约时报》此前援引一名白宫高级官员表示，华为有能力通过它在全球维护的下一代无线网络和其他系统秘密获取敏感信息。《纽时》称，美国国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩的这番言论是特朗普政府对这家中国公司最严厉的公开谴责之一。奥布莱恩周二表示，美国有证据表明，华为可以在它在世界各地维护的系统中“获取敏感信息及个人信息”。他说，“这令人担忧，因为中国公司按照法律必须遵守中共的指示”。他表示，“从战略上讲，我们看到的是一家可以利用其在市场中的地位来推进中共目标的公司。”

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