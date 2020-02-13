大战来了? 北京疾控中心紧急发布战时状态引惊讶

新冠肺炎疫情持续延烧，北京疾病控制中心党委认为“大仗即将来袭”，因此发布战时状态令。据中国时报说，不同于于湖北十堰市对当地民众发布的“战时管制”，北京疾控中心党委指出，只要有任何干部、书记违反中央纪律要求，危害北京防疫作业，一律立刻停职或免职。

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据中国时报今天报道说，大战即将来袭？北京疾控中心紧急发布战时状态。



该报道引据《中国网》消息，北京市疾控中心发布战时状态令，要求所有干部、书记，充分认清“非常时期”、“危急关头”、“关键时刻”要避免一切工作上的失误，也必须在第一时间了解基层的工作，并同时展开指导工作在疫情期间，全体禁止离京，并严格控管上下班路线，更严禁外出聚餐，下班后更要自主做好健康管理，同时也会加强出入管理，任何人员进入室内办公须持工作卡，并随时接受体温监测，非洽公不得前往其他科室，尽量使用电话或讯息等方式进行工作联络，尽量少开会、开短会，控制会议人数。

另外，关于“突出政治安全”、“意识形态安全”、“网络讯息安全”、“保密工作安全”、“实验室生物安全”、“食品安全”等层面，北京市疾控中心党委也要求全体党员务必确保上述要求的安全性，不让内部资讯外泄并做好个人防护措施，强化实验室管理，坚决杜绝病原菌（毒）种及各种样本被盗、泄露、遗失。

该报道说，各个共产党分部、各级干部，面对当前疫情状况极其严峻，可谓是“大仗即将来临”，都必须扛起有关责任，凝聚群众并以身作则，充分发挥带头的作用，让每个党员要冲锋陷阵，“要切实履行主体责任，纪委履行监督责任，确保政令畅通、令行禁止。”

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